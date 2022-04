"Odejście Lewandowskiego nie byłoby najgorsze". Czas Polaka przemija?

Dietmar Hamann zdecydowanie nie należy do fanów Roberta Lewandowskiego. Legendarny niemiecki piłkarz wiele razy wypowiadał się niezbyt przychylnie na temat polskiego napastnika. Właśnie uczynił to po raz kolejny. Tym razem wicemistrz świata z 2002 roku skomentował plotki na temat transferu Polaka do FC Barcelony.

Dietmar Hamann reaguje na transfer Lewandowskiego do Barcelony. Uważa, że czas Polaka przemija

Kataloński klub w ostatnich tygodniach stał się najpoważniejszym kandydatem do sprowadzenia 33-latka. Barcelona chce zaproponować piłkarzowi nawet trzyletni kontrakt. Optymistycznie nastawiony do zmiany otoczenia jest sam zainteresowany. Roberta Lewandowskiego irytuje podobno opieszałość Bayernu w kwestii przedłużenia kontraktu i poważnie rozważa transfer. Jego agent, Pini Zahavi, jest w stałym kontakcie z prezesem klubu Joanem Laportą.

Patrząc na statystyki, odejście Lewandowskiego dla Bayernu Monachium może być katastrofą. Polak sezon w sezon zdobywa kilkadziesiąt bramek. Bez nich nie byłoby wielkich sukcesów klubu w ostatnich latach, jak choćby triumf w Lidze Mistrzów. Dietmar Hamann uważa jednak, że czas 33-latka przemija i Bawarczycy powinni pozwolić mu odejść.

- Nie sądzę nawet, że jego odejście byłoby najgorszym rozwiązaniem dla Bayernu. Lewandowski kończy 34 lata, już teraz wierzę, że będzie strzelał gole jeszcze przez rok. Ale czy będzie w stanie utrzymać ten poziom przez kolejne dwa lub trzy lata, tego nie wiem. Może lepiej byłoby odbudować zespół. Nie byłoby to najgorsze rozwiązanie - stwierdził były piłkarz Liverpoolu w rozmowie ze Sky.

Kilka dni wcześniej w rozmowie z portalem Goal.com Hamann także zwrócił uwagę na wiek Roberta Lewandowskiego. Wówczas wskazał go jako przeszkodę do podpisania przez Bayern nowej, długoterminowej umowy z napastnikiem.

- Pod koniec umowy będzie miał prawie 37 lat. Wszyscy widzą na przykładzie Cristiano Ronaldo, że z wiekiem gra na najwyższym poziomie staje się coraz trudniejsza - ocenił.

Robert Lewandowski wystąpił w sezonie 2021/2022 w 41 meczach Bayernu Monachium we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich 47 bramek i zaliczył cztery asysty. Nadal pozostaje najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów. Prowadzi także w walce o koronę króla strzelców Bundesligi.

