Szefowie Bayernu mają alergię na agenta Lewandowskiego. "Robert nie rozumie biznesu"

Nieco ponad dobę po rewelacjach TVP Sport, Oliver Kahn, prezes Bayernu Monachium, jasno zadeklarował, że nie ma zamiaru ani żadnego interesu, żeby sprzedać Roberta Lewandowskiego. Wyglądało to jak odpowiedź w korespondencyjnej partii szachów. W poniedziałek Zahavi wykonał ruch w Izraelu, Kahn we wtorek wieczorem zareagował w Monachium. Ale do prawdziwej szachownicy zasiądą dopiero pod koniec kwietnia, a do tego czasu agent Polaka planuje jeszcze korespondencyjnie pokazać Niemcowi szacha, udając się najpierw na rozmowy do Barcelony.

Co jednak ważne - partia już się rozpoczęła. Impas, który tak irytował Lewandowskiego, został przerwany. Dotychczas Zahavi zapraszał do gry, a Bayern udawał, że zaproszenia nie dostał. Zahavi jest wytrawnym szachistą. Nie do końca wiadomo, skąd wyszła plotka, że Polak rozmawiał z władzami Barcelony i ustalił wszystkie szczegóły, ale wiele wskazuje, że właśnie od niego. Bayern nie chciał po dobroci? To nałożył presję. On ma dla Lewandowskiego ofertę z Barcelony, a Bayern ma problem. W takich okolicznościach można wyprowadzać ciężkie figury. Ale nie dajmy się zwieść - to dopiero początek gry. Do mata daleko. I to raczej szachy klasyczne, z wielogodzinnymi partiami, a nie blitz.

Pini Zahavi, jak Nokia - łączy ludzi

Zahavi przez ponad 20 lat był dziennikarzem czołowych izraelskich gazet. To wtedy nawiązał wiele znajomości, które później przydały mu się w piłkarskim biznesie. Doskonale rozumie, jak działają media i jak mogą mu pomóc w osiągnięciu celu. Pogrywa z nimi od lat. A to co w ostatnich dniach dzieje się z Lewandowskim - najpierw informacje o Barcelonie, a już dzień później donosy prosto z szatni Bayernu, że Polak nie jest tam zbyt lubiany i trzyma się z boku, wygląda jak kolejne akty napisanego przez niego spektaklu. Wcześniej wyreżyserował już przeprowadzkę Neymara z Barcelony do Paryża za najwyższą w historii sumę, pomógł też Romanowi Abramowiczowi przejąć Chelsea i doradzał mu kogo kupić, by szybko cieszyć się z mistrzostwa. A zanim chwycił się pod rękę z rosyjskim oligarchą, kompletował ekipę dla sir Alexa Fergusona, przenosząc do Manchesteru m.in. Juana Sebastiana Verona, Jaapa Stama czy Rio Ferdinanda.

Transfermarkt, branżowy portal informujący, których piłkarzy reprezentują agenci, w przypadku Zahaviego jest bardzo oszczędny. Podaje Lewandowskiego, Christophera Nkunku, Pierre’a-Emile’a Hojbjerga, Yanincka Carrasco, Alexa Tellesa i paru innych, mniej znaczących, zawodników. To dlatego, że trudno ubrać w portalowe ramy to, czym faktycznie zajmuje się Zahavi. On sam mówi, że był pierwszym agentem piłkarskim w historii i że do dzisiaj macza palce we wszystkich wielkich transferach. Może bowiem reprezentować każdego wielkiego piłkarza lub każdy wielki klub, który się do niego zgłosi. Zazwyczaj jednak nie wchodzi w takie przepychanki, jak z Bayernem o Lewandowskiego i nie przeprowadza transferów od początku do końca. Częściej pomaga nieoficjalnie. Anglicy już lata temu nazwali go "Mr Fix-it" - "Panem napraw to", agentem od zadań specjalnych.

Zahavi żyje z telefonów. Zawsze ma przy sobie dwa. Nieraz nie wystarczają i korzysta jeszcze z trzeciego. Ze starej reklamy Nokii mógłby pożyczyć hasło, że łączy ludzi. Co prawda Michał Listkiewicz, były prezes PZPN, stwierdził, że to "żałosny podtatusiały lowelas otoczony rojem bezpruderyjnych dziewcząt w wieku jego wnuczki, imponujący złotym medalionem i sygnetem oraz zegarkiem w cenie Mercedesa", pod czym pewnie podpisaliby się byli i obecni prezesi Bayernu, ale reszta piłkarskiego świata ma o Zahavim dobre zdanie. Na tyle dobre, na ile to możliwe wobec agenta piłkarskiego.

Ciągną się za nim mniejsze i większe kontrowersje: o rozliczanie się w rajach podatkowych, transfery małoletnich piłkarzy czy pranie pieniędzy w klubie piłkarskim. Ale gdy pytamy o niego tych, z którymi robił interesy, sypią komplementami: dżentelmen, dyplomata, sympatyczny i inteligentny starszy pan z dobrymi manierami, zawodnik wagi ciężkiej, wytrawny agent, który rzadko szuka konfrontacji i woli pokojowo przeprowadzać transfery. Skromniejszy i mniej zadufany w sobie niż inni agenci, których znają. Do tego - światowiec, miłośnik cygar, którego do loży zapraszają prezesi w Madrycie, Paryżu, Londynie i Mediolanie.

Gdy dzwoni, odbierają wszyscy najważniejsi ludzi piłki. I to właśnie na co dzień wykorzystuje. Jak w tym powiedzonku: rzeczy niemożliwe załatwia od ręki, na cuda każe chwilę poczekać. Jego współpraca z Lewandowskim jest typowa dla relacji agent-piłkarz, ale nietypowa dla Zahaviego. Przez lata był nazywany szarą eminencją piłki głównie dlatego, że choć pomagał przeprowadzić jakiś transfer, to nie trąbił o tym cały świat. Zahavi wkraczał do gry na pewnym etapie, urabiał jeden klub, dzwonił do drugiego i tworzył grunt do negocjacji. Pośredniczył. Czasami siadał do negocjacji, a czasami nawet się nie fatygował i sprawę przejmowali inni.

Niekiedy wynajmował go klub, żeby pomógł kupić jakiegoś piłkarza, a innym razem wynajmował go sam piłkarz lub trener, który chciał zmienić zespół. Mógł nawet mieć swojego agenta, z którym pracował na co dzień, ale w pewnym momencie potrzebne były kontakty i umiejętność zjednywania ludzi Zahaviego. I owy agent mógł o tym nawet nie wiedzieć, bo Izraelczyk lubi działać po cichu. Tak było z pomocnikiem Lyonu - Tanguyem Ndombele. Francuzi piszą o Zahavim, że w towarzystwie rozmawia z każdym, ale ucieka, gdy tylko na horyzoncie pojawia się kamera lub mikrofon. Wywiadów udziela rzadko, współpracownicy też złożyli śluby milczenia. Po dopięciu transferu nie szczerzy się do aparatu, trzymając z zawodnikiem koszulkę jego nowego klubu. Wystarczy mu, że trzyma miliony na koncie.

Współpracę z Lewandowskim zaczął dzięki dziewczynie, z którą Polak był na studniówce

Agentem został właśnie dla pieniędzy. - Rzuciłem dziennikarstwo, żeby dużo zarabiać - przyznał. Na transferze Neymara zgarnął ponad 10 milionów euro. Tyle chciał też od Bayernu za przedłużenie kontraktu z Davidem Alabą, czym doprowadził Uliego Hoenessa do furii. Były prezes nazwał go wtedy "chciwą piranią", co sam Zahavi miał uznać za komplement. Zawsze lubił pieniądze. Koledze dziennikarzowi, podczas mundialu w RFN w 1974 r., doradzał, by co kilka lat zmieniał gazetę, dla której pisze, bo wtedy najłatwiej wywalczyć podwyżkę. I już wtedy zapewniał, że w końcu rzuci maszynę w kąt. Pierwszego transferu dokonał cztery lata później - wciąż będąc dziennikarzem, którym ostatecznie przestał się zajmować dopiero w 1988 r. Uprzednio - przez dekadę - łącząc pisanie i transfery.

Zahavi pielęgnował każdą relację i widział szansę w każdej zawieranej znajomości. Miał też sporo szczęścia, bo kolega, z którym bawił się na podwórku w Ness Ziona, niewielkim miasteczku niedaleko Tel Awiwu, wyrósł na prezesa Maccabi Hajfa. Będąc dorosłym dalej chciał bawić się z Zahavim, który w dzieciństwie lepiej grał w piłkę, a później lepiej się na niej znał. Doradzał mu, podsuwał piłkarzy. Będąc dziennikarzem oglądał przecież mnóstwo meczów, więc miał rozeznanie. Sporo też podróżował. I właśnie na lotnisku w Londynie, gdy opóźnił się samolot, poznał Petera Robinsona, działacza Liverpoolu. Podczas niedługiej pogawędki zdążył powiedzieć mu tyle dobrego o Avim Cohenie, obrońcy Maccabi Tel Awiw, że Robinson już na następny mecz wysłał do Izraela swoich skautów, a później wyłożył za niego 300 tys. euro. Zahavi poznawał ludzi na lotniskach, podczas wywiadów, ale też dostarczając do ośrodka treningowego Liverpoolu izraelskie pomarańcza, które najbardziej smakowały trenerowi Kennny’emu Dalglishowi, z którym szybko się zaprzyjaźnił. Później pomagał Liverpoolowi organizować sparingi w całym Izraelu.

Znajomości to największy skarb Zahaviego. Dogada się z każdym. Wyjątkiem są bodaj tylko szefowie Bayernu, którzy mają na niego alergię. Ale ciepło o Zahavim mówią nawet najwięksi konkurenci z branży. Potrafi współpracować przy transferach z Mino Raiolą, agentem Erlinga Haalanda czy Zlatana Ibrahimovicia i z Jorge Mendesem, przedstawicielem m.in. Cristiano Ronaldo, z którym wiele lat temu budował potęgę Chelsea. Dzisiaj zna wszystkich najważniejszych ludzi piłki i każdą osobę, która potencjalnie może mu pomóc przy transferze. Premierów, prezydentów, członków rodzin królewskich. Ale czasem - jak w przypadku Lewandowskiego - pomóc może stara, z pozoru nieznacząca, znajomość. W 2018 r. współpraca izraelskiego agenta z najlepszym polskim piłkarzem miała rozpocząć się dzięki żonie współpracownika Zahaviego, która kilkanaście lat temu towarzyszyła Robertowi podczas studniówki.

W 2018 r. Pini Zahavi odebrał nie tylko najlepszego polskiego piłkarza, ale też polski paszport

Do Polski od lat ma sentyment, bo jest synem polskiego Żyda spod Kielc, który po pierwszej wojnie wyprowadził się do Izraela. Zahavi w tłumaczeniu na polski to Złoty. Mama też pochodzi z Kielecczyzny i będąc panną, nazywała się Poznańska. Pini urodził się w Izraelu, w 1955 r., jako czwarty z rodzeństwa. A że w domu mówiło się po polsku, to Pini do dziś sporo rozumie. Mówić jednak nie potrafi. Mimo to, w 2018 r. odebrał nie tylko najlepszego polskiego piłkarza Cezaremu Kucharskiemu, ale też polski paszport.

Miał przeprowadzić Lewandowskiego z Monachium do Madrytu. Ale okazało się to zadaniem jeszcze trudniejszym niż transfer Neymara do PSG. Zahavi robił, co mógł: podrzucał niemieckim mediom informacje, że Lewandowski potrzebuje zmiany otoczenia i pragnie nowych wyzwań, rozmawiał z szefami Bayernu i prezesem Realu - Florentino Perezem, a Polak gorzko wypowiadał się o polityce transferowej Bayernu. Do transferu nigdy jednak nie doszło. Zahavi wynegocjował jednak Lewandowskiemu najwyższy kontrakt w historii Bundesligi. Ale fakt, że Polak do dziś gra w Bayernie, Zahavi ma traktować jako osobistą porażkę. Zwykł przecież doprowadzać sprawy do końca. Z informacji "Football Leaks" wiemy, co pisał do Maika Barthela, byłego agenta Lewandowskiego. - Robert był i będzie najlepszym napastnikiem na świecie. Ale nie rozumie tego biznesu. Jestem pewien, że dzisiaj mogłoby być inaczej - stwierdził w SMS, prawdopodobnie odnosząc się do tego, że poprzedni agenci Lewandowskiego nie zdołali wpisać w kontrakcie Polaka z Bayernem kwoty odstępnego, za którą mógłby zostać wykupiony.

Więcej o relacji Lewandowskiego z Zahavim opowiedział kilka miesięcy temu w "Eleven Sports" francuski dziennikarz śledczy Romain Molina, który wsławił się ujawnieniem seksskandali z udziałem zawodników i działaczy sportowych. - Pini mówi o nim dobre rzeczy. Uważa go za bardzo inteligentnego człowieka. Darzy go ogromnym szacunkiem w przeciwieństwie do wielu innych [piłkarzy - red.]. O ile z Lewandowskim mu się nie udało, to Zahavi załatwił transfer Davida Alaby z Bayernu do Realu. Znam wiele osób z jego otoczenia. Osobiście z Pinim nigdy nie rozmawialiśmy o Lewandowskim, ale wiem, że wiele razy podkreślał duży szacunek do Lewandowskiego - powiedział Molina.

- Nie mówimy nawet o piłkarzu, ale o człowieku. Zdaniem Zahaviego to wielki człowiek, a to jest bardzo rzadkie. Zahavi jest dość skąpy jeśli chodzi o komplementy, więc kiedy mówi w obecności swoich przyjaciół, że był zdegustowany tym, że nie udało mu się dopiąć transferu Lewandowskiego do Realu, to wiele znaczy. Bardziej niż dla siebie Zahavi chciał to zrobić dla Lewandowskiego, bo bardzo go ceni. Nigdy nie słyszałem tego a propos innego piłkarza - dodał.

Niedługo znów Zahavi usiądzie z władzami Bayernu do stołu. I nie zawiedzie - albo będzie wielki transfer, albo wielki kontrakt w Monachium. A co konkretnie, prawdopodobnie nie wie dziś nikt: ani Zahavi, ani Kahn, ani Lewandowski. W tej partii dopiero pion poszedł na E4.