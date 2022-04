Moretto donosi: Lewandowski już rozmawiał z Xavim i poznał jego plany

Od wielu tygodni katalońskie media informują, że Robert Lewandowski bardzo przychylnie patrzy na możliwość przejścia do FC Barcelony. W poniedziałek TVP Sport zakomunikowało, że kapitan reprezentacji Polski poinformował już władze Bayernu Monachium, że nie zamierza przedłużać kontraktu z klubem i jego celem jest transfer na Camp Nou już tego lata. Potwierdził to również portal Interia. Inne źródła donoszą jednak, że nic nie jest jeszcze przesądzone.

Robert Lewandowski coraz bliżej La Liga? Polski napastnik jest już po rozmowach z Xavim

Takiego zdania jest również Matteo Moretto. W rozmowie z TVP Sport włoski dziennikarz odniósł się do plotek na temat transferu 33-latka do FC Barcelony. Choć jego zdaniem nic jeszcze nie jest przesądzone, to wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie Polak pojawi się na Camp Nou. Moretto potwierdził, że trwają rozmowy pomiędzy agentem 33-latka, Pini Zahavim, a władzami hiszpańskiego zespołu.

- Piłkarz już zapoznał się z planami klubu. Z tego, co wiem, na razie nie było żadnych podpisów ani nawet uścisków dłoni. Myślę, że Lewandowski wciąż się zastanawia nad wyjazdem do La Ligi, ale jest tego bliżej niż kiedykolwiek. Na razie nie mam informacji na temat negocjacji między stronami - powiedział Moretto.

"Lewandowski, młody 33-latek". Raport ws. formy Polaka zaskoczył Barcelonę

Jak donosi Włoch, hiszpańska drużyna jest pozytywnie nastawiona do transferu Lewandowskiego. Co więcej, miało już dojść nawet do spotkania napastnika Bayernu Monachium z Xavim. Trener starał się nakłonić 33-latka na przejście do jego zespołu.

- Barcelonie zależy na Lewandowskim pod każdym względem. Słyszałem, że w klubie już na niego czekają. Xavi miał już okazję wyjaśnić mu szczegóły projektu, opowiedział o swoich pomysłach na grę. Próbował go w ten sposób przekonać, że Barcelona to odpowiednie miejsce do kontynuowania kariery. Pod względem sportowym Lewandowski wie, czego może oczekiwać i jakie będą wobec niego wymagania - dodał Moretto.

Media: Barcelona i Bayern ustaliły swoje ceny za Lewandowskiego. "Polak chce transferu"

Włoski dziennikarz sądzi również, że styl gry 33-latka będzie pasował do FC Barcelony, która aktualnie poszukuje doskonałego strzelca. Takim na ten moment jest Robert Lewandowski. Dodatkowo Moretto uważa, że transfer do Hiszpanii może pomóc Polakowi w zdobyciu upragnionej Złotej Piłki. La Liga cieszy się większą popularnością aniżeli liga niemiecka, co może okazać się kluczowe w walce o trofeum.

Robert Lewandowski nie ma sobie równych

Tak duże zainteresowanie 33-latkiem wynika ze znakomitej formy Polaka w Bayernie Monachium. W tym sezonie w 40 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach Lewandowski zdobył 46 bramek i zaliczył cztery asysty. Już dziś 33-latek będzie mógł zwiększyć ten dorobek podczas drugiego meczu ćwierćfinałowego Ligi Mistrzów. Niemiecka drużyna ponownie zmierzy się z Villarrealem, z którym przegrała przed tygodniem 0:1.