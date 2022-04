Sędziowie w Bundeslidze pomagają piłkarzom obchodzącym ramadan

W trakcie ramadanu wyznawcy islamu nie mogą się bawić, ale też nie mogą jeść i pić od wschodu do zachodu słońca. W tym roku muzułmanie poszczą od 1 kwietnia do 1 maja. Dla porównania - w zeszłym roku ramadan trwał od 13 kwietnia do 13 maja i kończył się świętem dziękczynienia, w którym muzułmanie składali sobie życzenia i obdarowywali się prezentami. Niekiedy mecz jest pierwszą okazją dla piłkarzy do spożycia posiłku.

REKLAMA

Zobacz wideo

Sędziowie zarządzili przerwę w trakcie meczów Bundesligi. Ukłon w stronę muzułmanów

W trakcie meczu w ramach 28. kolejki Bundesligi pomiędzy Augsburgiem i Mainz doszło do niecodziennego zdarzenia. W 65. minucie sędzia Matthias Joellenbeck zarządził przerwę, dzięki której Moussa Niakhate mógł zejść z boiska i uzupełnić płyny. Kapitan Mainz jest muzułmaninem i wiedział, że po 62. minucie ramadan go już nie obowiązuje, przez co może jeść i pić. - Wiedziałem, że wtedy już nie muszę pościć. W przerwie zapytałem sędziego, czy będzie możliwa krótka przerwa w grze. Wiem, że nie musiał tego robić i gdyby mi odmówił, to bym to zrozumiał - tłumaczył Niakhate w rozmowie z "Bildem".

Później sytuację krótko wyjaśnił arbiter. - Moussa zapytał mnie, czy będzie mógł się czegoś napić po zachodzie słońca, między 60. a 70. minutą. Nigdy nikt mnie o coś takiego nie prosił, oczywiście się zgodziłem. Dałem mu sygnałem i poczekałem, aż się napije - wyjaśnił Matthias Joellenbeck. Do podobnej sytuacji doszło w trakcie spotkania pomiędzy RB Lipsk a Hoffenheim. Po 30 minutach sędzia zarządził krótką przerwę.

Z niej skorzystał Mohamed Simakan, grający w barwach klubu z Lipska, który mógł się napić wody czy wziąć żel energetyczny. "Dziękuję sędziemu i zawodnikom za to, że dali mi kilka minut przerwy na przerwanie postu" - napisał defensor na Twitterze. Portal rblive.de podaje, że od tego sezonu zawodnicy mogą poprosić sędziego o krótką przerwę w grze, tak jak w przypadku, gdy mecze są rozgrywane w wysokich temperaturach.