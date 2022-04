Bild: Kryzys w Bayernie ws. Lewandowskiego. Haaland może zostać

Od kilku tygodni media w Niemczech i Hiszpanii rozpisują się na temat przyszłości dwóch najlepszych napastników Bundesligi – Roberta Lewandowskiego i Erlinga Haalanda. Norweg od dłuższego czasu pozostaje najbardziej rozchwytywanym piłkarzem na rynku. Norweg był już łączony z większością wielkich klubów w Europie. Wśród nich był też Bayern Monachium, który nadal nie przedłużył kontraktu z Robertem Lewandowskim.

Polak nadal nie może doczekać się ruchu ze strony władz klubu i według mediów jest z tego powodu niezadowolony. Niewykluczone, że tego lata odejdzie z Bayernu, bo mocno interesuje się nim Barcelona. Istnieje też inny problem, na który w swoim tekście pt. "Wybuchowa teoria Haalanda i Lewandowskiego" wskazuje dziennikarz "Bilda", Walter Straten. Bayern musi przedłużyć też kontrakty z kilkoma innymi kluczowymi piłkarzami. Dla monachijczyków, którzy ostrożnie wydają pieniądze, może okazać się to niemożliwe. Dodatkowo, kluczowy może okazać się najbliższy występ Bayernu w Lidze Mistrzów. Jeśli niemiecki zespół nie odrobi straty z pierwszego meczu, może to tylko utwierdzić Lewandowskiego w przekonaniu, że czas pakować walizki.

"W Monachium następuje kryzys, jeśli chodzi o przedłużenie kontraktu (wygasa w 2023 roku) z napastnikiem. Zmiana w wieku 33 lat? Za około 30 milionów euro i grubą pensję na przykład do Paryża? Pytanie też brzmi: czy Bayern stać finansowo na przedłużenie kontraktów Muellera, Neuera i Lewandowskiego? Oczywiście z upragnionym "docenieniem", czyli pensją wyższą o kilka milionów. Jeśli Bayern odpadnie z Ligi Mistrzów przeciwko Villarrealowi, może to zainspirować pożegnalne plany Lewandowskiego" – pisze dziennikarz.

W tym samym tekście czytamy również o aktualnej sytuacji Erlinga Haalanda. Według Stratena w jego sprawie mogło dojść do zaskakującego zwrotu akcji. Dziennikarz twierdzi, że Norweg może został w Dortmundzie na dłużej, chociaż wszystko wskazywało na to, że rozgrywa tam ostatni sezon.

"Chcę przeprosić, ponieważ wielokrotnie powtarzałem: Dortmund nie może zatrzymać Erlinga Haalanda. Zamiast tego zbliża się niesamowity zwrot: Haaland jest bardziej skłonny pozostać z BVB niż Lewandowski z Bayernem!" – donosi dziennikarz "Bilda".

"Liczba potencjalnych nabywców Haalanda topnieje. Real sięgnął po Mbappé i ma Benzemę. Norweg nie chce iść do Manchesteru United. Dla Manchesteru City jest podobno zbyt drogi. Podatność Haalanda na kontuzje i obecny kryzys twórczy (pięć meczów bez bramki) dotarły również do Anglii" – tłumaczy dziennikarz.

Potencjalnych kupców odstraszać może całkowita kwota transferu Haalanda. W marcu "Bild" donosił o kwotach, jakie trzeba wyłożyć za Norwega. 75 milionów euro odstępnego to tylko początek. Agent zawodnika Mino Raiola chce wynegocjować mu pensję w wysokości aż 40 milionów euro za sezon. Do tego dochodzi prowizja dla samego menadżera i ojca piłkarza oraz pozostałe bonusy. W przypadku pięcioletniego kontraktu może być to więc ponad 350 milionów euro.

