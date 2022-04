Javier Saviola o transferze Lewandowskiego. "Brakuje tu tylko Roberta. Najlepszy wybór"

Za sprawą opieszałości klubu, coraz częściej mówi się o rozstaniu Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium. Mimo, że kontrakt najlepszego strzelca Bundesligi wygasa w czerwcu 2023 roku, to zespół nie podjął jeszcze żadnych konkretnych kroków, by zatrzymać 33-latka. Media donoszą, że Lewandowski jest tak poirytowany całą sytuacją, że postawił ultimatum Bayernowi – albo klub zaoferuje mu nowy kontrakt albo Robert już latem pożegna się z drużyną Juliana Nagelsmanna.

W związku z brakiem konkretnej deklaracji ze strony bawarskiego zespołu, zainteresowanie Polakiem zaczynają okazywać inne europejskie kluby. Jednym z najpoważniejszych kandydatów jest FC Barcelona. Do pogłosek na temat transferu Polaka do La Liga odniósł się były piłkarz FC Barcelony oraz Realu Madryt, Javier Saviola. 40-latek, w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem "Sport", przyznał, że Lewandowski jest idealnym wyborem dla drużyny Xaviego.

- Osobiście kocham styl gry Roberta Lewandowskiego. Gdybym stał przed wyborem napastnika, którego powinna zakontraktować FC Barcelona, byłby to właśnie Polak. Moim zdaniem to najlepszy wybór. Jest klasyczną dziewiątką i odnajduje się w tej roli doskonale. Jeśli mówimy o najlepszych napastnikach świata, to są to Benzema i Lewandowski. Pierwszy z nich jest już w La Lidze, a więc brakuje tylko Roberta – powiedział Saviola.

Jednak jak zauważa 40-latek, w FC Barcelonie jest już zawodnik, który potrafi grać na takiej pozycji, jaką w klubie mógłby zająć Lewandowski.

- Jeśli Barcelona chce nowego napastnika, to powinna sięgnąć właśnie po reprezentanta Polski. Jednak nie jestem pewien, czy jest on ich priorytetem. W tej roli świetnie może zagrać Ferran Torres. Dodatkowo w zespole są inni, którzy również mają predyspozycję i ambicje, by grać w ataku - zakończył były piłkarz FC Barcelony.

Robert Lewandowski bije kolejne rekordy

W tym sezonie 33-latek nie ma sobie równych. Napastnik Bayernu Monachium zagrał w 38 meczach, w których zdobył 45 bramek i zaliczył cztery asysty. Wynik ten może zostać poprawiony już w środę, podczas ćwierćfinałowego spotkania z Villarreal.