Kto zastąpi Lewandowskiego w Bayernie? Hamann już wybrał. Jedno nazwisko

- Jeśli mam być szczery, to na ten moment nie widzę nikogo poza Haalandem, kto mógły zastąpić Lewandowskiego - tak Dietmar Hamann odniósł się do informacji na temat ewentualnego następcy Polaka w Bayernie Monachium. Według niemieckiego piłkarza drużyna Juliana Nagelsmanna może mieć problem w znalezieniu odpowiedniego napastnika, który będzie pasował do stylu gry zespołu.

4 screen YouTube/BayernFC Otwórz galerię Na Gazeta.pl