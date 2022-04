Od samego patrzenia robi się słabo. Sprawca kontuzji się rozpłakał

Kibice oglądający mecz Greuther Fuerth – Eintracht Frankfurt byli świadkami okropnej sytuacji. W pewnym momencie starli się ze sobą Marco Meyerhofer z Fuerth i Jens Petter Hauge z Eintrachtu. Starcie zakończyło się dramatycznie dla tego pierwszego. Hauge upadł na nogę rywala. Chwilę później kibice w telewizji mogli zobaczyć drastyczny obrazek – kostka piłkarza wygięła się w całkowicie nienaturalny sposób.

Okropna kontuzja w Bundeslidze. Sprawca miał łzy w oczach

- Cała masa ciała Hauge'a wylądowała na nodze Meyerhofera, powodując skręcenie kolana. Ale jeszcze bardziej przerażająco wyglądała kostka Meyerhofera, która zwichnęła się tak, że jego kość wyrwała się z miejsca i była widoczna przez skarpetę obrońcy" – tak to zdarzenie relacjonowali dziennikarze "The Sun". Kontuzja była tak makabryczna, że Hauge rozpłakał się, jak zobaczył co się stało.

Co gorsza, jak informuje niemiecki "Bild", świadkami całej sytuacji była rodzina Meyerhofera. Żona i jego rodzice byli na stadionie. Meyerhofer został od razu zabrany do szpitala, gdzie przeszedł operację i spędził noc.

- Sam widziałem stopę w niezbyt przyjemnej pozycji. To przyćmiewa grę. Nie ma dziś zwycięzców – powiedział po spotkaniu kapitan Fuerth Sebastian Rode.

- Dla nas wszystkich ta chwila była szokiem, który wciąż jest głęboki, a który stawia wczorajszą dobrą grę na drugim planie. Wspieramy Marco we wszystkim, w czym możemy i będziemy mu towarzyszyć na jego drodze do wyzdrowienia. Marco może liczyć na wsparcie wszystkich w klubie. Wszyscy życzymy mu dobrego procesu leczenia i szybkiego powrotu do zdrowia - powiedział Rachid Azzouzi, szef niemieckiego klubu.

Mecz Eintrachtu z Greuther Furth zakończył się bezbramkowym remisem. Eintracht zajmuje dziewiąte miejsce w Bundeslidze, natomiast Greuther jest czerwoną latarnią i ma już 10 punktów straty do miejsca barażowego.