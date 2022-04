Amatorski błąd Bayernu. Rywale zastanawiają się nad protestem

Do kuriozalnej sytuacji doszło w 85. minucie meczu. Julian Nagelsmann, trener Bayernu Monachium podjął decyzję o zmianie Tolliso, ale ten prawdopodobnie nie dostrzegł, że to on ma opuścić murawę, dlatego na niej pozostał. To z kolei sprawiło, że Bayern Monachium grał przez kilkanaście sekund z jednym dodatkowym zawodnikiem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Boruc był pierwszym polskim sportowym celebrytą. To była bardzo trudna rola"

"Wyjdźmy z FIFA i przestańmy przynosić wstyd". 77. reprezentacja miała być potęgą

Błąd team menedżerki Bayernu?

Sędziowie już po 17 sekundach zareagowali i wstrzymali grę, aby naprawić sytuację na boisku. Corentin Tolisso opuścił murawę, ale to i tak powstrzymało sprzeciwów ze strony sztabu Freiburga. Według mediów człowiekiem, który najbardziej narzekał na pomyłkę arbitrów był trener gospodarzy Christian Streich. "Zamknij się, co to za gó**o" - miał krzyczeć szkoleniowiec do sędziego bocznego.

Sędzia Christian Dingert mówił, że problem wynikał z błędu Kathleen Krüger, team menedżerki Bayernu, która wyświetliła zły numer zawodnika na elektronicznej tablicy. Kiedy Süle wszedł na boisko, na tablicy wyświetlił się numer 29, czyli stary Kingsleya Comana. Obecnie Francuz gra jednak z numerem jedenastym i to taki powinien zostać pokazany na tablicy świetlnej.

Julian Nagelsmann, trener Bayernu Monachium przyznał po meczu, że to "dziwaczna sytuacja", ale dodał, że w tym czasie nie było żadnych decydujących momentów na boisku. - To nie było wydarzenie, które zmieniło przebieg gry, więc nie sądzę, aby była to jakaś kwestia uczciwości. To normalne, że kibice teraz będą chcieli o tym dyskutować - powiedział Nagelsmann.

Freiburg nie będzie się odwoływał?

- Freiburg i Bayern nie powinni mieć nic do powiedzenia i o tej sprawie powinny rozstrzygnąć przepisy gry w piłkę nożną. Spodziewam się, że nie będziemy się odwoływać. Głęboko wierzę, że nie musimy i nie powinniśmy wnosić protestu, ale pamiętajmy, że istnieją zasady. Takie, którym podlegają wszystkie zespoły. Nic więcej nie powiem - powiedział Christian Streich, trener Freiburga.

Ekspert sędziowski Alex Feuerherdt napisał na Twitterze, że gdyby błąd został nałożony na sędziego, pytanie brzmiałoby, jak bardzo wpłynąłby na grę. Tym bardziej, że zdarzenie nie trwało nawet 20 sekund. Feuerherdt twierdzi, że jedyną szansą na protest Freiburga jest przeciwko Bayernowi.

- Niewykluczone, że bramka Sabitzera, a przede wszystkim wygrana Bayernu będą anulowane. Według przepisów, Freiburg musi złożyć odwołanie w ciągu dwóch dni od zakończenia spotkania. Dopiero wtedy władze ligi zajmą się problemem. Wtedy padnie pytanie kto był winny - sędzia czy Bayern. Na pewno Dinger nie powinien wpuścić na boisko Sabitzera, nie upewniając się, że boisko opuścił Coman - czytamy w niemieckim prestiżowym dzienniku Süddeutsche Zeitung.

Po meczu Salihamidzić i Kahn rozmawiali przez chwilę z Saierem pod szatnią i pożegnali się w przyjacielskich stosunkach. W Bayernie nie zakładają, że Freiburg złoży protest i będą inne konsekwencje - napisał Hau Kerry, dziennikarz Sport1.

Sędzia Dinger przekazał, że zanotował to w swoim raporcie z meczu, ale decyzja należy teraz do Niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Freiburg ma czas do poniedziałku na złożenie protestu, choć wszystko wskazuje na to, że nie zostanie wniesiony.

Gwiazda reprezentacji Meksyku wymownie o MŚ 2022 i meczu z Polską

Bayern Monachium jest liderem Bundesligi. Po 28 kolejkach ma 66 punktów, już o dziewięć więcej od wicelidera - Borussii Dortmund, która w sobotę przegrała u siebie z RB Lipsk 1:4. Freiburg jest na piątej pozycji (45 punktów).