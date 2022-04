Dziennikarz zmiażdżył Bayern za Lewandowskiego. "To woła o pomstę do nieba"

W sobotnie popołudnie Bayern Monachium pokonał na wyjeździe Freiburg 4:1. Robert Lewandowski tym razem nie wpisał się na listę strzelców, a w 62. minucie, przy prowadzeniu Bayernu 1:0, został zmieniony przez Jamala Musialę.

Przyszłość Polaka wciąż pozostaje sporą niewiadomą. Przed spotkaniem ostro na ten temat wypowiedział się Jan Aage Fjortoft, były reprezentant Norwegii, a obecnie dziennikarz Viaplay.

- Bayern na pewno chce, by Lewandowski został w klubie, ale sposób, w jaki zajmuje się przedłużeniem jego kontraktu, woła o pomstę do nieba. To, jak traktują Lewandowskiego, nie jest okej. Nie otrzymuje szacunku, na który zasługuje za swoje fantastyczne występy na boisku - mówił Fjortoft, miażdżąc postawę zarządu Bayernu Monachium na antenie polskiego Viaplay Sport.

- Oliver Kahn powiedział, że napije się z nim kawy. Nie sądzę, by Robert Lewandowski przedłużył kontrakt z Bayernem za filiżankę kawy - ironizował Norweg.

Zdaniem Fjortofta, to wszystko sprawia, że Lewandowski bardzo poważnie myśli o zmianie klubu już w letnim oknie transferowym.

- Dowiedziałem się, że Lewandowski chce zmienić klub już tego lata. Nie mówię, że do tego dojdzie, ale słuchanie w kółko, że zastąpią cię młodym Norwegiem, wchodzi do głowy. Robert Lewandowski ma kontrakt do końca czerwca 2023 roku, nie wszystko zależy od niego, a ostatnie słowo ma Bayern. Jeśli zarząd nakaże mu zostać do końca, będzie musiał to zrobić - podsumował dziennikarz.