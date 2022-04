Freiburg - Bayern. "Lewy" zagra ze swoim ulubionym rywalem. Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA]

Seria kilku remisów, przy jednocześnie dobrej formie Borussii Dortmund sprawiła, że przewaga Bawarczyków w ligowej tabeli nad BVB stopniała do sześciu punktów. To oznacza, że emocje związane z walką o mistrzostwo Niemiec będą elektryzować kibiców tak naprawdę do samego końca sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski nie przestaje zaskakiwać. Cudowny rzut do kosza!

Barcelona ruszy po Lewandowskiego? Są nowe informacje. Tak kusi Polaka

Freiburg - Bayern. Forma obu zespołów

W ostatniej kolejce Bundesligi, która została rozegrana przed dwoma tygodniami Bayern Monachium nie dał żadnych szans Unionowi Berlin, pokonując go na własnym stadionie 4:0. Wcześniej jednak Bawarczycy zanotowali dwa kolejne remisy - 1:1 z Bayerem Leverkusen i 1:1 z Hoffenheim.

Freiburg w ostatnich meczach ma identyczny bilans - dwa remisy i jedno zwycięstwo. Sobotni rywal Bayernu dzielił się punktami z Greuter Furth (0:0) i RB Lipsk (1:1), a do tego wymęczył wygraną 3:2 nad Wolfsburgiem. Po 27. kolejkach ekipa Freiburga zajmuje wysokie piąte miejsce w tabeli Bundesligi.

Freiburg - Bayern. Gdzie i o której godzinie oglądać?

Pierwsze starcie obu drużyn w tym sezonie zakończyło się zwycięstwem Bayernu Monachium 2:1 po bramkach Leona Goretzki i Roberta Lewandowskiego. Dla gości trafił Janik Haberer. Generalnie Freiburg jest jednym z ulubionych rywali "Lewego". W 19 meczach z tym rywalem strzelił 20 goli. Więcej strzelił tylko Schalke (21), Augsburgowi (22), Wolfsburgowi (25) i Borussii Dortmund (26).

Co dalej z Lewandowskim? "Może tam zakończyć karierę"

Początek meczu w ramach 28. kolejki Bundesligi pomiędzy Freiburgiem i Bayernem Monachium zaplanowano na sobotę, 2 kwietnia o godzinie 15:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia wyłącznie w serwisie streamingowym Viaplay. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.