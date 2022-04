Barcelona ruszy po Lewandowskiego? Są nowe informacje. Tak kusi Polaka

Robert Lewandowski coraz częściej staje się bohaterem transferowych plotek. Wszystko za sprawą opieszałości Bayernu. Aktualna umowa wygasa 30 czerwca 2023 r., a Niemcy nadal nie rozpoczęli rozmów z największą gwiazdą. Lewandowski podobno ma być do tego stopnia zirytowany, że postawił ultimatum - albo dostanie nowy kontrakt, albo latem poszuka sobie nowego pracodawcy.

Polakiem zainteresowanych jest kilka klubów, ale zdecydowanie najwięcej mówi się i pisze o potencjalnym transferze do Barcelony. Nowe informacje w tej sprawie przekazują dziennikarze katalońskiego "Sportu". To właśnie ta gazeta jako pierwsza informowała o tym, że Barcelona interesuje się Lewandowskim.

W najnowszym tekście czytamy o tym, co ma skłonić Lewandowskiego do przyjęcia oferty Barcelony. Klub ma kusić piłkarza wieloletnią umową. Polak mógłby liczyć w Hiszpanii na co najmniej trzyletni kontrakt. Według informacji "Sportu" na to samo nie może liczyć w Bayernie. Włodarze niemieckiego klubu mają mu oferować przedłużenie umowy tylko o jeden sezon - do czerwca 2024 roku. To, według Katalończyków, jest powodem tego, że relacje na linii Lewandowski – Bayern pogarszają się. Polski napastnik ponoć uważa, że nadszedł czas, aby zmienić otoczenie.

Barcelona ma już poważnie pracować nad transferem Lewandowskiego, ale nie ruszyła jeszcze do ostatecznej ofensywy. Powodem tego jest to, że Barcelona nadal czeka na decyzję Erlinga Haalanda. To on jest transferowym celem numer jeden, o czym regularnie informują media. Jednak "Sport" donosi, że w klubie zdają sobie już sprawę z tego, że Halaanda najprawdopodobniej nie uda się sprowadzić. Norweg może przebierać w ofertach klubów, które dzisiaj są w stanie przelicytować Barcelonę. Klub miał również sondować możliwość pozyskania Mohameda Salaha z Liverpoolu, ale ta operacja miałaby być "skomplikowana".

"Joan Laporta chce światowego hitu, a dziś najbardziej realną opcją jest Robert Lewandowski, piłkarz, który już za pośrednictwem swojego otoczenia komunikował, że jest skłonny do podpisania kontraktu z Barcą. Polak zrobi wszystko, co możliwe, aby przyjechać i to stawia go jako priorytetową opcję" – czytamy w tekście. Dodano jeszcze, że Lewandowski chciałby współpracować z Xavim Hernandezem, a ten z kolei z otwartymi ramionami przyjąłby piłkarza, który zapewnia ponad 20 bramek w sezonie.

Osobną kwestią pozostaje kwota, jaką za Lewandowskiego trzeba byłoby zapłacić. Polak w sierpniu skończy 34 lata i będzie miał tylko rok kontraktu, co mocno obniża jego wartość rynkową. Z drugiej strony Bayern nie wypuści łatwo swojej największej gwiazdy. "Sport" szacuje, że Niemcy nie oddadzą Lewandowskiego za mniej niż 65 milionów euro. Dla Barcelony może stanowić to pewien problem, ponieważ klub nadal zmaga się z kryzysem finansowym. Jednak i na to dziennikarze znajdują rozwiązanie. Możliwe, że w rozliczeniu do Monachium powędruje Serginho Dest.

Robert Lewandowski to najlepszy strzelec Bayernu Monachium w Bundeslidze i Lidze Mistrzów. Kapitan biało-czerwonych strzelił już 31 goli w lidze i wyrównał rekord Gerda Muellera, strzelając co najmniej 30 goli w pięciu sezonach tych rozgrywek. We wtorek natomiast po raz kolejny został bohaterem reprezentacji Polski. W meczu barażowym o awans na mistrzostwa świata wyprowadził Polskę na prowadzenie wykorzystując rzut karny.

