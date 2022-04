Co dalej z Lewandowskim? "Może tam zakończyć karierę"

Robert Lewandowski coraz częściej staje się bohaterem transferowych plotek. Wszystko za sprawą opieszałości Bayernu. Aktualna umowa wygasa 30 czerwca 2023 r., a Niemcy nadal nie rozpoczęli rozmów z największą gwiazdą. Lewandowski podobno ma być do tego stopnia zirytowany, że postawił ultimatum — albo dostanie nowy kontrakt, albo latem poszuka sobie nowego pracodawcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski nie przestaje zaskakiwać. Cudowny rzut do kosza!

Robert Lewandowski w La Liga? Polski napastnik dostał "zaproszenie"

Gianluca Di Marzio komentuje możliwy transfer Lewandowskiego. "Bardzo mała szansa"

Najgłośniej mówi się o możliwym transferze Lewandowskiego do Barcelony. Niektóre źródła podają nawet, że klub i piłkarz zawarli już wstępne porozumienie. Poza tym mówi się o zainteresowaniu ze strony Realu Madryt, PSG czy Manchesteru City. Oczywiście, nadal bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest ten, w którym Lewandowski przedłuży kontrakt z Bayernem.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Właśnie taki obrót spraw przewiduje znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, doskonale orientujący się w sprawach transferowych. - Nie sądzę, aby Lewandowski ostatecznie opuścił Bayern Monachium. W Bayernie ma wszystko i może zakończyć tam karierę. Myślę, że szansa, że opuści Bayern, jest bardzo mała. Nie wiem, czy jego agent rozmawia z innymi klubami. Prawdopodobnie wykonuje swoją pracę, czyli wysłuchuje ofert innych klubów – powiedział w rozmowie z niemieckim portalem wettfreunde.net.

Bayern znalazł następcę Lewandowskiego? To nie byle kto. "Przyszły Erling Haaland"

- W tej chwili Barcelona, Real Madryt i Manchester City szukają kluczowego napastnika. Ale myślę, że Bayern chce i będzie dalej współpracować z Robertem, ponieważ jest dla nich idealny, a oni nie szukają kolejnego napastnika. Chcą z nim zostać do końca kontraktu – przewiduje Di Marzio.

Włoch dodaje, że istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję Lewandowskiego może mieć zbliżający się mundial. - Nawet mając na uwadze mistrzostwa świata, ważne jest, aby nie zmieniał klubów ani swoich nawyków. Ważne jest, aby przyjechał na mistrzostwa świata jako zawodnik Bayernu Monachium – uważa dziennikarz.

Robert Lewandowski to najlepszy strzelec Bayernu Monachium w Bundeslidze i Lidze Mistrzów. Kapitan biało-czerwonych strzelił już 31 goli w lidze i wyrównał rekord Gerda Muellera, strzelając co najmniej 30 goli w pięciu sezonach tych rozgrywek. We wtorek natomiast po raz kolejny został bohaterem reprezentacji Polski. W meczu barażowym o awans na mistrzostwa świata wyprowadził Polskę na prowadzenie, wykorzystując rzut karny.

Niemieckie media pytają o gwiazdę Bayernu. "Co robi po pierwszej w nocy?"