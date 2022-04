Robert Lewandowski w La Liga? Polski napastnik dostał "zaproszenie"

Za sprawą opieszałości klubu, coraz częściej mówi się o rozstaniu Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium. Mimo, że kontrakt najlepszego strzelca Bundesligi wygasa już w czerwcu 2023 roku, to zespół nie podjął jeszcze żadnych konkretnych kroków, by zatrzymać 33-latka. Media donoszą, że Lewandowski jest tak poirytowany całą sytuacją, że postawił ultimatum Bayernowi – albo klub zaoferuje mu nowy kontrakt albo Robert już latem pożegna się z drużyną Juliana Nagelsmanna.

REKLAMA

Zobacz wideo Byli reprezentanci Polski pod wrażeniem Glika. "Beton, stal. Przejdzie do historii"

Robert Lewandowski w Hiszpanii? „Mam nadzieję, że zagra w La Liga"

Coraz więcej mówi się również o możliwym transferze kapitana reprezentacji Polski do FC Barcelony. Przy okazji zbliżającego się spotkania Bayern Monachium – Villarreal w Lidze Mistrzów, głos w sprawie przyszłości 33-latka zabrał Gerard Moreno. Na antenie stacji „Movistar" napastnik zadeklarował, że chciałby zobaczyć Roberta Lewandowskiego w La Liga.

Barcelona chce Lewandowskiego, ale są trzy przeszkody. Hiszpanie ujawniają

- To byłaby naprawdę fantastyczna informacja, gdyby Lewandowski zdecydował się przejść do ligi hiszpańskiej. Oczywiście trudno, żeby wybrał Villarreal, ale mam nadzieję, że zagra w La Liga – powiedział Moreno, dodając, że ceni 33-latka i jest pod wrażeniem formy polskiego napastnika, uznając go za jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego piłkarza świata.

29-latek odniósł się również do zbliżającego się spotkania w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, w którym to zespół Hiszpana zmierzy się z Bayernem Monachium. W 1/8 finału dość niespodziewanie Villarreal wyeliminował Juventus, wygrywając w dwumeczu 4:1. Moreno przyczynił się do sukcesu drużyny, strzelając bramkę w pierwszym spotkaniu.

- Jesteśmy świadomi tego, że wylosowano nam jednego z faworyta rozgrywek, ale ludzie już wcześniej myśleli, że odpadniemy z Juventusem, a tak się nie stało. Wierzymy, że osiągniemy coś historycznego. Ale to Bayern Monachium jest faworytem, to jedna z najlepszych drużyn świata – zakończył Moreno.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Nowe informacje ws. wielkiego transferu Lewandowskiego. "Jest dogadany"

Robert Lewandowski bije kolejne rekordy

W tym sezonie 33-latek nie ma sobie równych. Napastnik Bayernu Monachium zagrał w 37 meczach, w których zdobył 45 bramek i zaliczył cztery asysty. Kapitan biało-czerwonych strzelił już 31 goli w Bundeslidze i wyrównał rekord Gerda Muellera, strzelając co najmniej 30 goli w pięciu sezonach ligi niemieckiej. Z kolei już w środę Lewandowski stanie przed szansą zdobycia kolejnych bramek, tym razem w Lidze Mistrzów. 6 kwietnia Bayern Monachium zmierzy się w ćwierćfinale z Villarreal.