Nowe informacje ws. wielkiego transferu Lewandowskiego. "Jest dogadany"

Robert Lewandowski coraz częściej staje się bohaterem transferowych plotek. Wszystko za sprawą opieszałości Bayernu. Aktualna umowa wygasa 30 czerwca 2023 r., a Niemcy nadal nie rozpoczęli rozmów z największą gwiazdą. Lewandowski podobno ma być do tego stopnia zirytowany, że postawił ultimatum - albo dostanie nowy kontrakt, albo latem poszuka sobie nowego pracodawcy.

Lewandowski w Barcelonie? Najnowsze informacje Fabrizio Romano

Najnowsze informacje mówią o tym, że na faworyta do zakontraktowania polskiego napastnika wyrosła FC Barcelona. Przekazano, że w zasadzie Robert Lewandowski jest już dogadany z katalońskim zespołem, jeśli chodzi o kwestię kontraktu indywidualnego. Z kolei "Mundo Deportivo" donosi, że Polak jest na liście życzeń Barcelony, ale niżej niż Erling Haaland czy Mohamed Salah. Poza tym Katalończycy podają w wątpliwość to, czy warto płacić kilkadziesiąt milionów euro za 34-letniego piłkarza.

Kolejne informacje w tej sprawie podaje włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Również on potwierdził zainteresowanie Barcelony. Co więcej, zdradził, że Lewandowski pozytywnie zapatruje się na grę w Hiszpanii. "Barcelona jest na bieżąco informowana o sytuacji Lewandowskiego i ma dobre relacje z jego agentami. Od tej chwili Lewandowski chce nowego, długoterminowego kontraktu w Bayernie, w przeciwnym razie byłby przygotowany do odejścia. Polak jest zainteresowany grą w La Liga" – poinformował Romano.

Robert Lewandowski to najlepszy strzelec Bayernu Monachium w Bundeslidze i Lidze Mistrzów. Kapitan biało-czerwonych strzelił już 31 goli w Bundeslidze i wyrównał rekord Gerda Muellera, strzelając co najmniej 30 goli w pięciu sezonach ligi niemieckiej. We wtorek natomiast po raz kolejny został bohaterem reprezentacji Polski. W meczu barażowym o awans na mistrzostwa świata wyprowadził Polskę na prowadzenie wykorzystując rzut karny.