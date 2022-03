Barcelona chce Lewandowskiego, ale są trzy przeszkody. Hiszpanie ujawniają

Robert Lewandowski coraz częściej staje się bohaterem transferowych plotek. Wszystko za sprawą opieszałości Bayernu. Aktualna umowa wygasa 30 czerwca 2023 r., a Niemcy nadal nie rozpoczęli rozmów z największą gwiazdą. Lewandowski podobno ma być do tego stopnia zirytowany, że postawił ultimatum - albo dostanie nowy kontrakt, albo latem poszuka sobie nowego pracodawcy.

Lewandowski wskazał agentowi, gdzie chce skończyć karierę. "Trzęsienie ziemi"

Kilka dni temu włoska telewizja SportItalia podała, że na faworyta do zakontraktowania polskiego napastnika wyrosła FC Barcelona. Przekazano, że w zasadzie Robert Lewandowski jest już dogadany z katalońskim zespołem, jeśli chodzi o kwestię kontraktu indywidualnego. Oczywiście, o ile Polak w ogóle opuści Bayern.

Lewandowski w Barcelonie? Są trzy problemy

Nowe informacje w tej sprawie podaje "Mundo Deportivo". Tamtejsi dziennikarze jeszcze raz potwierdzają zainteresowanie Barcelony Lewandowskim. Wskazują jednak również na to, że do transferu jest jeszcze daleka droga. W tekście czytamy, że na przeszkodzie do niego stoją trzy problemy.

Były reprezentant Niemiec mocno ws. Lewandowski - Haaland. "Absurd"

Po pierwsze, "Mundo Deportivo" powtarza informacje, które często pojawiają się przy okazji plotek o możliwym transferze Lewandowskiego. Jak się okazuje, że Polak nie jest celem numer jeden. Cały czas najbardziej rozchwytywanym napastnikiem na rynku transferowym jest Erling Haaland. Zawodnik Borussii Dortmund nie jest tak skuteczny jak Lewandowski, ale ma przed sobą jeszcze wiele sezonów gry. W lipcu Norweg skończy 22 lata, a Polak w sierpniu będzie miał 34.

Ten problem może się jednak rozwiązać sam. O Haalanda bije się pół Europy i Barcelonie, która nadal zmaga się z kryzysem finansowym, może być trudno go przekonać do przenosin na Camp Nou. Dodatkowo "Mundo Deportivo" podaje informacje, że wyżej od Lewandowskiego na liście życzeń znajduje się jeszcze jeden zawodnik. To Mohamed Salah z Liverpoolu. Egipcjanin rozgrywa bardzo dobry sezon (28 goli i 10 asyst w 36 meczach), ale jeszcze nie przedłużył wygasającego w 2023 roku kontraktu.

Po drugie, według dziennikarzy wiek Lewandowskiego stanowi poważny problem. Zwłaszcza w kontekście trzeciej przeszkody, czyli faktu, że za Lewandowskiego będzie trzeba zapłacić. Według informacji, jakie w rozmowie ze Sport.pl przekazał znany niemiecki dziennikarz Christian Falk, zarówno Bayern, jak i Lewandowski nie chcą, żeby Polak odszedł z klubu za darmo po wygaśnięciu kontraktu. Jeżeli Lewandowski opuści Bayern, to już najbliższego lata. Koszt transferu szacuje się na około 50-60 milionów euro. A dochodzi do tego jeszcze pensja dla Polaka, która na pewno przekroczy 20 milionów euro rocznie.

Lewandowski bez kontraktu, a Bayern rozgląda się za wzmocnieniami. Nagelsmann naciska