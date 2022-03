Media: Lewandowski wskazał agentowi, gdzie chce skończyć karierę. "Trzęsienie ziemi"

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium wygasa z końcem przyszłego sezonu - w czerwcu 2023 r., a rozmów w sprawie przedłużenia umowy jeszcze nie rozpoczęto, choć przedstawiciele zawodnika już kilka miesięcy temu zapraszali władze Bayernu do stołu. "Bild" zdążył już napisać, że Polak jest rozczarowany podejściem klubu i traktuje je, jako brak szacunku.

- Robert nie zdecydował jeszcze o swojej przyszłości. On i klub zgadzają się w jednym: jeśli kontrakt nie zostanie przedłużony, latem zostanie sprzedany. Żadna strona nie chce transferu za darmo w 2023 r. - mówił niedawno Sport.pl Christian Falk, dziennikarz "Sport Bild", autor książki "FC Bayern. Nieopowiedziane historie piłkarskiej superpotęgi".

W mediach pojawiają się kolejne, czasami sensacyjne doniesienia na temat przyszłości Lewandowskiego. Według najnowszych wiadomości Lewandowski znalazł się na celowniku Barcelony. Ale kapitanem polskiej kadry interesują się również inne kluby. A wśród nich, według hiszpańskiej gazety "As", jest Real Madryt.

Lewandowski jest łączony z Realem od lat. Jak piszą hiszpańscy dziennikarze, "jego prawdziwym marzeniem jest zakończenie kariery w Realu Madryt i przekazał to swojemu agentowi, którym jest Pini Zahavi". "As" jednocześnie potwierdza informacje Falka, że Polak wyklucza odejście z Bayernu po wygaśnięciu kontraktu. Jeżeli odejdzie, to już za kilka miesięcy, podczas letniego okna transferowego. A według Hiszpanów, Lewandowski ma być zdeterminowany, aby tak się stało.

"As" dodaje jednak, że Lewandowski nie jest jedynym napastnikiem, który chce zmienić otoczenie. W tekście czytamy, że następne okienko transferowe może być wręcz historyczne. "Trzęsienie ziemi wśród najlepszych dziewiątek na świecie" - tak brzmi tytuł całego artykułu. Niemal przesądzony jest transfer Kyliana Mbappe do Realu. Klub oprócz Francuza chce również ściągnąć do siebie Erlinga Haalanda. Gdyby to się udało, to upadnie temat Lewandowskiego. Ma on być pierwszą opcją, gdyby nie udało się sprowadzić Norwega.

"Biorąc pod uwagę, że jego kontrakt kończy się latem przyszłego roku, szacuje się, że Lewandowski nie powinien kosztować więcej, niż 50-60 milionów euro. W sierpniu skończy 34 lata (jest o rok młodszy od Benzemy) i zostały mu jeszcze dwa lub trzy sezony gry na najwyższym poziomie" – pisze "As".

Oprócz Mbappe, Haalanda i Lewandowskiego barwy mogą zmienić także Romelu Lukaku i Harry Kane. Belg jest niezadowolony w Chelsea i najprawdopodobniej będzie chciał odejść, natomiast Kane był blisko transferu do Manchesteru City już zeszłego lata. Wtedy nie doszło to do skutku.

