Niemcy reagują na informacje o tranferze Lewandowskiego. Wprost

Robert Lewandowski wciąż nie przedłużył wygasającej umowy z Bayernem Monachium. Obecny kontrakt Polaka jest ważny do końca czerwca 2023 roku, co wywołuje wiele plotek dotyczących przyszłości Lewandowskiego. Hiszpańskie media informowały, że Robert Lewandowski jest chętny dołączyć do FC Barcelony i widzi w tym ostatnią szansę na wejście do tak wielkiego projektu. Najbliższe okno transferowe wydaje się być ostatnią szansą dla Bayernu na zarobek.

Niemcy reagują na plotki o Lewandowskim w Barcelonie. "Nieprawdziwe"

Niemiecki dziennik "Sport Bild" informuje, że plotki łączące Roberta Lewandowskiego z transferem do Barcelony są nieprawdziwe. Zarówno Bayern Monachium, jak i Robert Lewandowski nie otrzymali żadnej oferty od Barcelony, a sam Polak nie podjął decyzji o odejściu z Bayernu. Mistrzowie Niemiec mają jasne intencje i chcą dojść do porozumienia z Lewandowskim ws. nowego kontraktu. Wkrótce Bayern podejmie odpowiednie kroki, a w negocjacje włączy się prezes Oliver Kahn. Przedłużenie umowy z Lewandowskim to sprawa najwyższej wagi dla Bayernu.

Wcześniej niemieckie Sky podało cztery powody, przez które Bayern Monachium zwlekał z podpisaniem nowej umowy z Robertem Lewandowskim. Jeden z nich dotyczył szansy na pozyskanie Erlinga Brauta Haalanda, ale w tym przypadku Bayern musiałby się spieszyć, ponieważ Borussia Dortmund przyjmie jedynie oferty do końca kwietnia. Wcześniej media łączyły Roberta Lewandowskiego z takimi klubami, jak Paris Saint-Germain czy Liverpool.

Robert Lewandowski to najlepszy strzelec Bayernu Monachium w Bundeslidze i Lidze Mistrzów. Kapitan biało-czerwonych strzelił już 31 goli w Bundeslidze i wyrównał rekord Gerda Muellera, strzelając co najmniej 30 goli w pięciu sezonach ligi niemieckiej. Najbliższym rywalem ekipy z Bawarii w Lidze Mistrzów będzie Villarreal.