13-latek ma zostać następcą Lewandowskiego. Bayern sporo za niego zapłacił

Informacje o transferze młodej gwiazdy przekazał Florian Plettenberg, dziennikarz Sky Sports. Według jego źródeł 13-letnim piłkarzem Borussi Moenchengladbach zainteresowane też były Borussia Dortmund i Bayer Leverkusen. BVB miało nawet złożyć "naprawdę dużą ofertę", ale Mike Wisdom zdecydował się na innych kierunek.

Bayern Monachium sprowadza 13-latka za olbrzymie pieniądze

Mike Wisdom grał w Borussii Moenchengladbach w drużynie do lat 15. Zdaniem dziennikarza całkowity transfer 13-latka wyniesie 300 tysięcy euro, w co wliczona jest przede wszystkim bardzo wysoka premia za podpisanie kontraktu. Bayern opłaci też rodzicom przeprowadzkę do Monachium. "Będzie to coś w rodzaju pensji juniorskiej" - pisze SportsBible. Borussia M'gladbach ma za to otrzymać 20 tysięcy euro.

Bayern Monachium prowadzi politykę, zgodnie z którą piłkarze poniżej 15. roku życia nie otrzymują więcej niż 400 euro miesięcznie. Gdy trafią do U-16 ich pensja diametralnie wzrasta. W większości przypadków waha się między dwoma a trzema tysiącami euro za miesiąc. Mike Wisdom ma latem dołączyć do drużyny U-15 Bayernu.

Wśród zalet Mike'a Wisdoma wymienia się znakomitą grę obiema nogami. Jest też bardzo skuteczny w grze jeden na jeden. Media bardzo szybko dostrzegły w nim talent, który może w przyszłości zastąpić w pierwszym składzie Roberta Lewandowskiego. Polak jest obecnie najlepszym strzelcem Bawarczyków. Tylko w tym sezonie ma 31 goli w Bundeslidze, 12 kolejnych w Lidze Mistrzów i dwie bramki zdobyte na początku sezonu w Superpucharze Niemiec.