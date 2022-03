Mueller idzie śladem Lewandowskiego. Zaczął naciskać na władze Bayernu

Robert Lewandowski regularnie znajduje się w mediach za sprawą spekulacji na temat jego dalszej przyszłości w Bayernie Monachium. Umowa Polaka obowiązuje do końca czerwca 2023 roku, jednak Bawarczycy nadal nie przystąpili do rozmów w sprawie jej przedłużenia. Zdaniem Fabrizio Romano, "Lewy" postawił klubowi ultimatum. Albo dostanie nowy kontrakt, albo latem poszuka sobie nowego miejsca do gry.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Michniewicz odkrywa karty. Zaskakujące zmiany w składzie

Thomas Mueller idzie śladem Lewandowskiego. Także chce wymusić nową umowę

Przy okazji zamieszania wokół Lewandowskiego, także inne gwiazdy Bayernu Monachium chcą ugrać coś dla siebie. Jednym z takich zawodników jest Thomas Mueller. Niemiec w rozmowie z "Bildem" ogłosił, że chce zostać na Allianz Arena przynajmniej do 2025 roku. Jego aktualna umowa wygasa jednak także już przyszłego lata.

Trener Rosjan wściekł się po pytaniu o Polaków. "Wszystko jest nieuczciwe!"

- Postanowiłem, że chcę grać w piłkę na najwyższym poziomie do 2025 roku. Tak to wygląda w tej chwili. Mój kontrakt obowiązuje obecnie do 2023 roku, dlatego trzeba zobaczyć, co zrobimy w tej sprawie. Zasadniczo jest tak, że klub i my, zawodnicy, zawsze w pewien sposób ze sobą rozmawiamy - stwierdził Mueller.

- Myślę, że po obu stronach jest dużo wzajemnego szacunku - dodał. Mimo optymizmu Muellera sprawa może nie być taka prosta. Zdaniem niemieckich mediów Bayern wstrzymuje się na razie z rozmowami na temat przedłużenia kontraktów swoich gwiazd, gdyż obawia się o klubowe finanse.

"Bayern obawia się, że Lewandowski, Mueller i Neuer zażądają dużej podwyżki ze względu na ich status w klubie. Szefowie chcą tego uniknąć, ponieważ gracze już teraz zarabiają najwięcej" - pisze "Sport Bild". Wspomniana trójka łącznie pobiera bowiem z klubowej kasy co roku aż 64 miliony euro.

Bayern Monachium jednak czasu ma coraz mniej. Jeśli działacze szybko nie podejmą negocjacji ze swoimi gwiazdami, Lewandowski, Mueller i Neuer (umowa doświadczonego bramkarza także wygasa latem 2023), mogą odejść. Na mocy przepisów, już od 1 stycznia 2023 roku będą mogli podpisać kontrakty z nowymi zespołami.

Pogba szczery jak nigdy. Poważny problem zaczął się od Mourinho