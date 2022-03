28 milionów euro dla Roberta Lewandowskiego?! "Jeszcze jeden rekord"

Przypomnijmy, pod koniec czerwca 2023 roku kończy się umowa Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium. Czasu na ewentualne przedłużenie współpracy z kapitanem "Biało-Czerwonych" nie pozostało dużo, a jak przekazał menadżer "Lewego" - Pini Zahavi, klub nie za bardzo kwapił się do rozmów.

"To jest kwota, na którą w pełni zasłużył"

Sytuacja miała podobno zirytować Lewandowskiego, który rozważał nawet odejście z bawarskiego klubu. Zawodnik w przypadku braku oferty z Bayernu Monachium, może poprosić latem o transfer do innej drużyny.

Tymczasem, jak przekazał Artur Wichniarek, Lewandowski może mieć najwyższy kontrakt w historii Bundesligi. Jak podaje były napastnik m.in Herthy Berlin czy Arminii Bielefeld ma zarabiać ok. 28 milionów euro.

- Pamiętacie czasy, gdy w Dortmundzie mówili mu, że Polak nie może zarabiać najwięcej? To teraz Polak będzie zarabiał najwięcej w historii Bundesligi. To jest kwota, na którą Robert w pełni zasłużył. On gra w swojej lidze, to jest Bundesliga Plus. Gdy spojrzeć na klasyfikację strzelców, Robert deklasuje świetnych napastników, którzy są za jego plecami - podkreślał w programie "Bundestalk".

Problemem jest Zahavi?

Zdaniem byłego reprezentanta Polski, jedynym problemem przy przedłużaniu kontraktu mogą być rozmowy z Pinim Zahavim. - On jest traktowany jak piąte koło u wozu. Stary wyga Zahavi na pewno nie zapomniał tekstów Hoenessa, który mówił, że ma czas dla niego po zamknięciu okienka transferowego. Każdy taki tekst to kolejny milion do prowizji. Trzeba dodać co najmniej 10-15 mln jako prowizję dla Zahaviego - zaznaczał.

Robert Lewandowski w tym sezonie zaliczył już 31 trafień w Bundeslidze i prowadzi w klasyfikacji strzelców. Polski snajper coraz pewniej radzi sobie też w rozgrywkach Ligi Mistrzów. "Lewy" ma na swoim koncie 12 trafień. Drużyna z Bawarii pokonała w 1/8 finału Red Bull Salzburg 7:1, a sam napastnik trafił trzykrotnie do bramki.