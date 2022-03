Mateusz Borek wskazał nowy klub Lewandowskiego?! "Fantastyczny projekt"

Robert Lewandowski ma za sobą kolejny udany weekend w Bundeslidze. Polski napastnik strzelił dwa gole w meczu Bayernu z Unionem Berlin (4:0). W całym sezonie Lewandowski w 37 meczach strzelił 45 goli i zanotował cztery asysty. Pośród kolejnych zachwytów nad formą Lewandowskiego, niemal nieustannie pojawiają się kolejne spekulacje dotyczące jego przyszłości.

Umowa Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium obowiązuje do czerwca 2023 roku. Polak, choć jest największą gwiazdą zespołu, nie może doczekać się działań ze strony szefów klubu. Ci wciąż nie złożyli mu propozycji przedłużenia kontraktu. To tylko podsyca plotki na temat transferu Lewandowskiego. Chociaż włodarze Bayernu zapewniają, że wszystko jest pod kontrolą, to w mediach coraz częściej pojawiają się doniesienia, że kapitan polskiej kadry rozgrywa jeden z ostatnich sezonów w Bundeslidze. Kolejne informacje w tej sprawie w programie "Moc Futbolu" na "Kanale Sportowym" podał Mateusz Borek.

- Co może rozbić nową umowę Lewandowskiego z Bayernem? To, o czym pisze hiszpańska prasa - FC Barcelona – powiedział dziennikarz. - Po pierwsze tworzy się fantastyczny projekt sportowy i już widać, że będzie to szło do przodu. Druga kwestia - pieniądze netto. Bo w Niemczech 30 mln euro brutto, to jest 15 do ręki. Wydaje mi się, że Barcę będzie stać na zapłacenie większych pieniędzy, jeśli chodzi o kwotę netto – przekonuje.

- Trzecia kwestia - każdy mądry facet wie, że jego sukces nie jest możliwy bez akceptacji drugiej połowy. Barcelona - piękne miejsce do życia, plaża. Pamiętajmy, że Robert kupił dom na Majorce. Żyjesz w innym klimacie. Kwestie dookoła piłkarskie mogą mieć znaczenie. Barcelona będzie grała o wszystko w następnym sezonie, a ty możesz być jednym z symboli, że przyszedłeś i jest odbudowa wielkiego klubu – twierdzi Borek.

Przypomnijmy, ze niespełna dwa tygodnie temu Lewandowski znalazł się na okładce katalońskiego "Sportu". Gazeta informowała wówczas, że napastnik Bayernu znalazł się na celowniku Barcelony. "Uwaga na Lewandowskiego" – tak brzmiał nagłówek. Natomiast nieco niżej można było przeczytać, że Lewandowski jest planem B Barcelony, na wypadek gdyby fiaskiem zakończyła się misja sprowadzenia do Barcelony Erlinga Haalanda. "Chociaż Erling Haaland jest absolutnym priorytetem, Barça nie traci z oczu najlepszego strzelca Bundesligi i Ligi Mistrzów" – napisano w serwisie internetowym.

"Nie jest tajemnicą, że Erling Haaland jest absolutnym priorytetem Barcelony na rynku transferowym przyszłego lata. Joan Laporta od dawna pracuje nad jego pozyskaniem. I będzie walczył do końca. Jednak rywalizacja o norweskiego napastnika jest i będzie zaciekła. Laporta publicznie przyznał, że na sezon 2022/23 Barca podpisze napastnika na najwyższym poziomie. Jeśli to nie będzie mógł być Haaland, to Katalończycy mają listę innych piłkarzy. Alexander Isak, Karim Adeyemi, Lautaro Martínez... a także Robert Lewandowski. Polak, który 21 sierpnia skończy 34 lata, kończy kontrakt z Bayernem Monachium w 2023 roku i na razie negocjacje w sprawie przedłużenia nie rozpoczęły się. Chce jak najszybciej wyjaśnić swoją przyszłość, ale w tej chwili nie otrzymał żadnych wiadomości od niemieckiego klubu" – pisali hiszpańscy dziennikarze.