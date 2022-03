Bayern bliski sprowadzenia nowego gracza. Rewelacja obecnego sezonu

Od kilku tygodni nie milkną pogłoski wiążące 19-letniego pomocnika Ajaksu Amsterdam z Bayernem Monachium. Gravenberch znalazł się na celowniku wielu europejskich potęg, w tym Juventusu, Realu Madryt, Manchesteru United, a nawet Borussii Dortmund. To Bawarczycy są jednak jak dotąd najbardziej konkretni.

Bayern bliski transferu Gravenbercha

Dziennikarz "Bilda" Christian Falk poświęcił Gravenberchowi długi tekst na łamach dziennika. Wychwalał on pomocnika Ajaksu Amsterdam i stwierdził, że 19-latek "już teraz jest postrzegany jako holenderski odpowiednik Paula Pogby". Poza podobieństwem co do pozycji na boisku (środkowy pomocnik), jego dużym atutem jest wzrost (190 cm), a przy tym "dobra zwrotność i aktywność w grze".

Tomasz Urban z Viaplay przekazał na Twitterze, że porozumienie pomiędzy oboma klubami w sprawie transferu jest coraz bliżej. "No i jeszcze Bild ze świeżym newsem - Bayern blisko porozumienia z Ajaksem w sprawie Gravenbercha. Ajax chce ma razie 25+10, Bayern daje póki co 15+10, ale są widoki na porozumienie" - napisał.

Bayern musi pożegnać się z kilkoma piłkarzami

Christian Falk wspomniał również, że pewną przeszkodą przy sprowadzeniu Gravenbercha może być kwestia innych zawodników Bayernu. Władze klubu z Monachium muszą jak najszybciej podjąć decyzję w sprawie dwóch pomocników. Niewykluczone też, że z klubem pożegna się Marcel Sabitzer.

"Z Corentinem Tolisso trzeba będzie się pożegnać. Jego umowa wygasa. Ale to nie wystarczy. Bayern będzie musiał zrezygnować z jeszcze jednego gracza. W końcu Marc Roca nigdy się nie zadomowił w Bayernie. Ale to samo może być z Marcelem Sabitzerem, który niedawno trafił do Monachium. Jest to wątpliwe, czy zostanie w klubie. Co najmniej jeden z nich prawdopodobnie będzie musiał odejść" - napisał.

Ryan Gravenberch jest wychowankiem Ajaksu Amsterdam i spędził w tym klubie całą swoją dotychczasową karierę. W obecnym sezonie środkowy pomocnik wystąpił w 37 spotkaniach, w których strzelił dwa gole i zanotował sześć asyst.