To dlatego Bayern zwleka ws. Lewandowskiego. Niemcy podają cztery powody

Ostatnie dni to ciągłe spekulacje na temat kontraktu Roberta Lewandowskiego. Umowa Polaka wygasa z końcem czerwca 2023 roku. Władze Bayernu Monachium zapewniają, że negocjacje rozpoczną wiosną tego roku. W międzyczasie pojawiło się jednak wiele informacji mówiących o tym, że do przedłużenia umowy nie dojdzie, a sam Lewandowski opuści Bayern latem. Dlatego dziennikarze niemieckiego oddziału "Sky" postanowili wyjaśnić w czterech punktach, co sprawiło, że umowa 33-latka nie została jeszcze przedłużona.

Bayern czeka na ruch Realu Madryt? Media podają cztery punkty, przez które nie przedłużono kontraktu Lewandowskiego

Dyrektor sportowy Bayernu, Hasan Salihamidzic podkreślał ostatnio w jednym z wywiadów, że klub znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. To jeden z powodów, dla którego zwlekano z rozmowami na temat nowego kontraktu Lewandowskiego. Przypomnijmy, że Polak jest jednym z trzech najlepiej zarabiających zawodników w zespole.

Punkt pierwszy - władzom Bayernu Monachium zależało na tym, aby zespół awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Awans do najlepszej ósemki sprawił, że na konto klubu wpłynęło kolejne kilka do kilkunastu milionów euro. Wygrana z RB Salzburg w 1/8 finału sprawiła, że spełniono ten minimalny cel sportowy i ekonomiczny.

Punkt drugi - pandemia koronawirusa wciąż odbija się na Bayernie Monachium. Klub nie może wydawać dużych kwot. Na mecze przychodzi coraz więcej kibiców, ale stadion Bawarczyków pozostaje w 50 procentach pusty. Władze czekają, aż kibice wrócą na trybuny, co znacznie upłynni finanse.

Punkt trzeci - "szansa na mini-Haalanda", a więc transfer Norwega, którego obserwuje niemalże cała piłkarska Europa. Bawarczycy bardzo dobrze znają Erlinga Brauta Haalanda z Bundesligi. Wielokrotnie stawiano go w roli następcy Lewandowskiego w zespole. Według mediów Bayern jest też jednym z liderów w wyścigu po młodego napastnika.

Punkt czwarty - polityka Bayernu Monachium, która charakteryzuje się negocjacjami tuż przed rozpoczęciem okienka transferowego. "W idealnej sytuacji czekają, aż spadnie pierwszy kamień, i wtedy próbują wykorzystać sytuację" - piszą niemieckie media. W przypadku kontraktu Lewandowskiego i ewentualnego podpisania Haalanda ma być transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt.

W kontekście ostatniego punktu nie wiadomo, jakie to przyniosłoby korzyści Bayernowi, choć mówi się o zainteresowaniu Robertem Lewandowskim ze strony Paris Saint-Germain. Po odejściu Mbappe zwolniłoby się miejsce typowej "dziewiątki". Na ten moment jednak nic nie wskazuje, aby Polak wybierał się do Francji.

Robert Lewandowski to najlepszy strzelec Bayernu w Bundeslidze i Lidze Mistrzów. Polak z każdym meczem poprawia swój dorobek bramkowy. Bawarczycy prowadzą w lidze niemieckiej mając cztery punkty przewagi nad Borussią Dortmund. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów ich rywalem będzie Villarreal.