Nowy rekord Bundesligi. Oliver Kahn pobity. "Znów to zrobił. Jakby nic się nie stało"

Przyzwyczailiśmy się do tego, że to Robert Lewandowski łamie wszelkie rekordy w Bundeslidze. Okazuje się, że nie tylko on. Dzięki wygranej z Unionem Berlin (4:0) samodzielnym rekordzistą pod wzlgędem wygranych w lidze stał się Manuel Neuer. Niemiec pobił legendę Bayernu, Olivera Kahna.

