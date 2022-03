Lewandowski odejdzie z Bayernu? Ekspert widzi pozytywy. "Raz na generację"

Robert Lewandowski jest znów na językach mediów i ekspertów po dwóch golach z meczu Bayernu Monachium z Unionem Berlin. Tradycyjnie sporo mówi się o przyszłości kapitana reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo "Mam dreszcze". Ukraiński piłkarz reaguje na decyzję Polaków [SPORT.PL LIVE #16]

Ekspert nie ma wątpliwości. Odejście Lewandowskiego plusem dla Bundesligi

Ostatnio dziennik "Bild" donosił, że działacze w klubie Bawarczyków są zdeterminowani, by zatrzymać napastnika w drużynie i przygotowują "Lewemu" konkretną umowę. W jej ramach 33-letni zawodnik mógłby liczyć na 85 milionów euro, w co wliczone byłby również bonusy. To kwota za cały okres trwania kontraktu, który miałby obowiązywać do 30 czerwca 2025 roku.

Ciężkie jest życie bramkarza. Taka wtopa. "Sami nie wiemy co napisać" [WIDEO]

Po sobotnim spotkaniu pojawił się kolejny głos w tej sprawie. - Rozmawiałem z osobami w Bayernie Monachium, z obozu Roberta Lewandowskiego, i z tego, co usłyszałem, to na razie nie ma o czym rozmawiać w kontekście ostatnich informacji ze "Sport Bilda". Jeśli Lewandowski nie odejdzie, to może za 2-3 lata zakończyć karierę - stwierdził w rozmowie z Viaplay Manuel Veth, dziennikarz niemieckiej redakcji Transfermarkt.

Ekspert uznał nawet, że odejście Lewandowskiego z Niemiec, mogłoby spowodować same pozytywy dla tamtejszej ligi. - Stanie się bardziej zacięta - uznał Veth.

Dziennikarz widzi jednak problem dla Bayernu. - Jak zastąpić zawodnika, który strzela ponad 40 goli w sezonie? To się zdarza raz na generację, raz w życiu. Bayern po odejściu Lewandowskiego będzie zupełnie innym klubem. Wcześniej czy później, to się zdarzy. Trzeba będzie poszukać 40 goli. To całkiem sporo - zastanawia się Manuel Veith.

Ze słów dziennikarza wynika, że najlepszym wyborem dla ekipy z Monachium byłoby pozyskanie Erlinga Haalanda. Tu jednak pojawia się problem, bo Borussia i norweski piłkarz domagają się większej kwoty za transfer, niż Bayern może zaoferować.

Bayern wygrał w sobotę 4:0 z Unionem Berlin. Robert Lewandowski strzelił dwa gole i przebił barierę 30 bramek w tym sezonie Bundesligi. Polak dokonał tego po raz trzeci z rzędu i po raz piąty w karierze. Dzięki temu wyrównał kolejny rekord Gerda Muellera.