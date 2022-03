Julian Nagelsmann wprost o przyszłości Lewandowskiego. "Chciałbym"

Umowa Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium wygasa z końcem czerwca 2023 roku. - Obie strony jednym się zgadzają: jeśli kontrakt nie zostanie przedłużony, latem Robert zostanie sprzedany. Żadna strona nie chce transferu za darmo w 2023 roku - mówił Christian Falk, dziennikarz "Sport Bild" w rozmowie z Dawidem Szymczakiem. "Bild" informował 18 marca, że Bayern przygotowuje Lewandowskiemu nową ofertę, dzięki której mógłby inkasować 28 milionów euro rocznie. Umowa napastnika byłaby ważna do 30 czerwca 2025 roku.

Nagelsmann i Kimmich odnoszą się do nowej umowy Lewandowskiego. "Chciałbym"

Julian Nagelsmann odniósł się do zamieszania związanego z nową umową dla Roberta Lewandowskiego przed meczem z Unionem Berlin. Trener chciałby pozostania Polaka w Bayernie. - Chciałbym przedłużyć kontrakt z Robertem, tak jak my wszyscy i Lewy też o tym wie. Wiem, jak działa branża piłkarska i wygasanie umów to normalna kolej rzeczy. Lewandowski, Neuer i Mueller to dla nas ważni piłkarze - stwierdził.

Szkoleniowiec Bayernu Monachium potwierdził swoje oczekiwania po zakończeniu spotkania. - Chcemy go zatrzymać, to oczywiste. Ale też nie zawsze jest to takie proste. Nie mam wrażenia, że Robert chce nas opuścić. To wspólna decyzja. Mam nadzieję, że sytuacja finansowa pozwoli na załatwienie tych spraw. Kontrakty nie wygasają w przyszłym tygodniu, a piłkarze nie zarabiają przecież 1500 euro - dodał Nagelsmann.

Joshua Kimmich przyznał w rozmowie ze Sky, że nie zauważa dekoncentracji w grze Roberta Lewandowskiego przy okazji prowadzonych rozmów z Bayernem Monachium ws. nowego kontraktu. - Nie wiem, jak wyglądają rozmowy między nimi i czy w ogóle jakieś są prowadzone. Robert cały czas naprawdę się stara. Nie mam wrażenia, że teraz jego głowa jest gdzie indziej. Wręcz przeciwnie - przyznał Kimmich.

Robert Lewandowski strzelił dwa gole w meczu z Unionem Berlin (4:0) i wyrównał rekord Gerda Muellera, zdobywając co najmniej 30 bramek w Bundeslidze w pięciu sezonach. Dodatkowo Polak ma już 31 goli w Bundeslidze i pozostało mu siedem meczów do wyrównania lub pobicia własnego rekordu pod względem zdobytych bramek w jednym sezonie ligi niemieckiej.