Bezczelne słowa o Lewandowskim. Były piłkarz Bayernu pluje jadem

Pod coraz większym znakiem zapytania znajduje się przyszłość Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. Kontrakt polskiego napastnika wygasa w czerwcu przyszłego roku, a władze klubu nie rozpoczęły jeszcze rozmów w sprawie nowej umowy.

"Bild" poinformował, że otoczenie Lewandowskiego kompletnie nie rozumie zachowania Bayernu i uważa je za brak szacunku dla piłkarza. Co więcej, sytuacją też ma być zirytowany sam Lewandowski, który rozważa odejście z klubu już tego lata.

Te plotki skrytykował były zawodnik Bayernu i 51-krotny reprezentant Niemiec, Markus Babbel. - Już nie mogę słuchać o tym, że Lewandowski nie czuje się doceniany. Żaden z piłkarzy Bayernu w ostatnich 20 latach nie był tak doceniany jak Lewandowski. Thomas Mueller, który też zrobił wiele dla tego klubu, nie robi takiego cyrku - powiedział Babbel.

Babbel: Ciągłe jęczenie Lewandowskiego jest irytujące

I dodał: - To ciągłe jęczenie jest irytujące. Lewandowski zarabia rocznie 25 milionów euro i ciągle chce więcej. Nikt nie zarabia więcej od niego. W ostatnich latach zdarzało się, że Lewandowski chciał odejść i nie identyfikował się z klubem wystarczająco mocno. Mimo to klub zawsze stał po jego stronie, bo ciągle o nim myśli. To w Bayernie wygrał Ligę Mistrzów, to w nim stał się piłkarzem światowej klasy. Powinien okazać ciut więcej wdzięczności, a nie tylko stawiać kolejne żądania.

- Nie tylko Lewandowskiemu kończy się kontrakt. W podobnej sytuacji są też Mueller i Manuel Neuer. Przedłużenie wszystkich kontraktów może kosztować klub nawet 300 milionów euro. Bayern najchętniej zaoferowałby tym zawodnikom roczne umowy, ale nie może tego zrobić. Muszą dokładnie przemyśleć te kontrakty. Zwłaszcza że nie jest tak, że obecne wygasają za kilka miesięcy. Jest jeszcze dużo czasu i nie widzę nic złego w działaniu Bayernu.

Lewandowski w obecnym sezonie znów zachwyca. Jest zdecydowanie najlepszym strzelcem w Europie i pewnie zmierza po kolejne indywidualne nagrody. Napastnik Bayernu rozegrał już w tym sezonie 36 spotkań, w których zdobył 43 bramki i zaliczył cztery asysty.