28 mln euro rocznie dla Lewandowskiego?! Wyciekły szczegóły kontraktu. Przełom

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca 2023 roku kończy się umowa Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium. Czasu na ewentualne przedłużenie współpracy z kapitanem "Biało-Czerwonych" nie pozostało dużo, a jak przekazał menadżer "Lewego" - Pini Zahavi, klub nie za bardzo kwapił się do rozmów.

Sytuacja miała podobno zirytować Lewandowskiego, który rozważał nawet odejście z bawarskiego klubu. Zawodnik w przypadku braku oferty z Bayernu Monachium, może poprosić latem o transfer do innej drużyny.

Tymczasem "Bild" donosi, że do takiej sytuacji prawdopodobnie nie dojdzie. Działacze niemieckiego klubu są zdeterminowani, by zatrzymać snajpera w swojej drużynie. Jak informuje niemiecki dziennik, bawarczycy przygotowują "Lewemu" konkretną umowę. W jej ramach 33-letni zawodnik mógłby liczyć na 85 milionów euro, w co wliczone byłby również bonusy. To kwota za cały okres trwania kontraktu, który miałby obowiązywać do 30 czerwca 2025 roku.

Jeśli doniesienia tabloidu się potwierdzą, Polak może liczyć na sporą podwyżkę. Zdaniem niemieckich mediów, Lewandowski zarabia ok. 23 milionów euro za rok gry. Po podpisaniu nowej umowy miałby inkasować ok. 28 milionów.

Robert Lewandowski w tym sezonie zaliczył już 29 trafień w Bundeslidze i prowadzi w klasyfikacji strzelców. Polski snajper coraz pewniej radzi sobie też w rozgrywkach Ligi Mistrzów. "Lewy" ma na swoim koncie 12 trafień. Drużyna z Bawarii pokonała w 1/8 finału Red Bull Salzburg 7:1, a sam napastnik trafił trzykrotnie do bramki. Jednak rywalizacja w niemieckiej lidze wciąż jest dynamiczna i przewaga mistrzów Niemiec na drugą Borussią Dortmund zmniejszyła się do czterech punktów. Najbliższą okazję do podreperowania dorobku punktowego Bayern będzie miał w sobotę, 18 marca, kiedy to zmierzy się u siebie z Unionem Berlin.