BVB przedłuża współpracę za 100 mln euro. Jedna z najdłuższych na świecie

Borussia Dortmund przedłużyła umowę z Signal Iduna. Niemiecki klub zarobił ogromne pieniądze. To jedna z najdłuższych współprac w piłkarskim świecie. Stadion BVB nosi nazwę Signal Iduna Park od przeszło 15 lat i na mocy nowego porozumienia potrwa to co najmniej do 2031 roku.

3 Bernd Thissen / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl