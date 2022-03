Doskonałe wieści dla Bayernu Monachium. Gwiazdor już gotowy

Bayern Monachium zmierza po kolejny tytuł mistrza Niemiec. W tej chwili przewaga drużyny Roberta Lewandowskiego nad drugą w tabeli Bundesligi Borussią Dortmund wynosi 10 punktów. Jednak w ostatnich tygodniach do gry, zwłaszcza defensywnej, piłkarzy "Die Roten" można mieć sporo zastrzeżeń. Bawarczycy w ostatnich dziesięciu meczach stracili aż dwanaście bramek.

Doskonałe wieści dla Bayernu Monachium. Gwiazdor wraca do zdrowia

Ostatni raz Bayern zagrał na zero z tyłu jeszcze pod koniec lutego. Wówczas udało im się pokonać na wyjeździe Eintracht Frankfurt 1:0. Duży wpływ na słabszą grę w obronie miały kontuzje istotnych graczy. Przez miesiąc kontuzję leczył Manuel Neuer. Nieprzerwanie od stycznia pauzuje natomiast Alphonso Davies.

Utalentowany Kanadyjczyk to jedna z najważniejszych postaci w bloku obronnym Bayernu Monachium. Niestety na początku roku doznał zapalenia mięśnia sercowego. To powikłanie po zakażeniu Covid-19. Davies przed chorobą zdążył rozegrać 23 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich sześć asyst.

Teraz 21-latek opuścił już 13 spotkań. Wygląda jednak na to, że trener Julian Nagelsmann już wkrótce będzie mógł skorzystać ze swojego gwiazdora. Doskonale poinformowany niemiecki dziennikarz Heiko Niedderer na Twitterze opublikował nagranie, na którym widać, że Alphonso Davies wrócił już do treningów. Młody zawodnik na razie ćwiczył jednak indywidualnie z trenerem przygotowania fizycznego.

Dziennikarz ESPN Derek Rae przekazał natomiast informacje dotyczące Daviesa pochodzące prosto od Juliana Nagelsmanna. Niemiecki szkoleniowiec zdradził, jak długo jego podopieczny nie będzie jeszcze zdolny do gry i kiedy można spodziewać się jego powrotu.

„Phonzy będzie niedostępny jeszcze przez 2, 3 lub 4 tygodnie. Badanie potwierdziło najlepszy możliwy scenariusz. Płyn zniknął już z jego mięśnia sercowego. Cieszymy się z tego powodu i mamy nadzieję, że wkrótce do nas wróci" - czytamy.

Bayern najbliższe spotkanie rozegra 19 marca. Wówczas w Bundeslidze zmierzy się z Unionem Berlin.

