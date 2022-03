Bayern ma trzech kandydatów do zastąpienia Neuera. Media zdradzają nazwiska

Manuel Neuer występuje w Bayernie Monachium od lipca 2011 roku. Obecna umowa Niemca z Bawarczykami jest ważna do końca czerwca 2023 roku i jej przedłużenie to jeden z priorytetów dla władz Bayernu. Wszystko wskazuje na to, że nowy kontrakt Neuera z Bayernem Monachium będzie ważny do czerwca 2025 roku, a bramkarz będzie mógł zakończyć karierę w stolicy Bawarii. Większym bólem głowy dla Bayernu jest znalezienie zmiennika dla swojego kapitana.

Media: Trzy opcje Bayernu na zmiennika dla Neuera. Dwie już są na miejscu

Niemiecki oddział Sky informuje, że Bayern Monachium rozważa trzy opcje na zmiennika dla Manuela Neuera. Jedną z nich jest cofnięcie wypożyczenia Alexandra Nuebela, obecnie przebywającego w AS Monaco. Bramkarz został wypożyczony do zespołu z Księstwa na dwa sezony, ale Bayern ma możliwość skrócenia tego okresu po upływie jednego sezonu. Ten scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny, co zaznaczył Stefan Backs, agent Nuebela.

Drugą opcją jest zachowanie obecnej hierarchii i potwierdzenie Svena Ulreicha w roli bramkarza numer dwa. Tu jednak Bayern Monachium musi się pospieszyć, ponieważ jego umowa jest ważna do końca sezonu, a sam Ulreich chce jak najszybciej poznać decyzję władz klubu. Jeżeli Bayern nie będzie przekonany do 33-latka, to ten może zacząć poszukiwania nowego pracodawcy. Ostatnią opcją jest sprowadzenie Stefana Ortegi z Arminii Bielefeld. Tu jednak zespół ze stolicy Bawarii może być zmuszony do rywalizacji, ponieważ jego sytuację obserwuje też Bayer Leverkusen i Atletico Madryt.

Manuel Neuer zagrał w 29 meczach tego sezonu i w 11 z nich zachował czyste konto. Sven Ulreich z kolei zaliczył siedem spotkań i w dwóch z nich zagrał na zero z tyłu. Bayern Monachium zagra w najbliższej kolejce z Hoffenheim, a to spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 15:30.