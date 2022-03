Rafał Gikiewicz zmieni klub? Jest dwóch chętnych na Polaka

Dobre występy z poprzednich sezonów sprawiły, że Gikiewicz wyrobił sobie świetną markę w Bundeslidze. Według mediów niewykluczone, że bramkarz Augsburga niedługo przeniesie się do innego klubu w lidze niemieckiej.

Dwa kluby Bundesligi zainteresowane Gikiewiczem. Odejdzie z Augsburga?

Informacje portalu WP SportoweFakty wskazują, że Gikiewiczem zainteresowane są dwa spore niemieckie kluby. To Bayer Leverkusen, czyli obecnie trzecia drużyna tabeli Bundesligi, a także Hertha Berlin, która jest w niej szesnasta, ale ma za sobą ogrom historii niemieckiej piłki.

Szanse Gikiewicza w obu klubach? W Bayerze bardzo dobrą pozycję ma obecnie Fin Lukas Hradecky, więc tam Polak byłby zapewne drugim wyborem drużyny, ale już w Berlinie latem mógłby mieć lepszą pozycję. Gikiewicz grał już zresztą przecież w stolicy Niemiec, ale w innym klubie - Unionie.

Dobra forma Polaka w ostatnich meczach

Ten sezon jeszcze niedawno nie był zbyt udany dla Rafała Gikiewicza, którym przed nim zapowiadał, że chce zachować czyste konto w 10 meczach w lidze. Ale w ostatnich pięciu spotkaniach dwa razy zachował czyste konto. W tym momencie w 25 występach w Bundeslidze puścił 41 goli. Bez strat zakończył już łącznie siedem meczów.

Gikiewicz trafił do Niemiec w 2014 roku, gdy pojawił się w Eintrachcie Brunszwik. Dwa lata później przeniósł się do Freiburga, W 2018 roku polski bramkarz grał już w Unionie Berlin, a do swojego obecnego klubu - Augsburga - Gikiewicz trafił niecałe dwa lata temu. W Polsce był zawodnikiem choćby Stomilu Olsztyn, Jagiellonii Białystok, czy Śląska Wrocław.