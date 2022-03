Lewandowski przed kolejną okazją na śrubowanie rekordu. Gdzie i kiedy oglądać Bayern - Bayer? [TRANSMISJA]

Przewaga Bayernu Monachium nad drugą obecnie w tabeli Bundesligi ekipą Borussii Dortmund wynosi osiem punktów. Co prawda jest to spory dystans, jednak dyspozycja Bawarczyków w ostatnim czasie może skłaniać ku wnioskowi, że inaczej niż to miało miejsce w poprzednich sezonach, w tegorocznych rozgrywkach emocje mogą towarzyszyć kibicom do samego końca.

Bayern Monachium - Bayer Leverkusen. Forma obu zespołów

Ubiegły miesiąc był dla mistrzów Niemiec średnio udany. Co prawda podopieczni Juliana Nagelsmanna odnieśli trzy zwycięstwa (3:2 z RB Lipsk, 4:1 z Greuter Furth i 1:0 z Eintrachtem Frankfurt), ale w każdym z tych meczów ich dyspozycja była daleka od idealnej. Do tego doszła wstydliwa porażka 2:4 z VfL Bochum i remis 1:1 z Red Bullem Salzburg w Lidze Mistrzów.

Bayer Leverkusen z kolei, z wyjątkiem przegranego w końcowych minutach 2:3 meczu z 1. FSV Mainz, notuje bardzo dobrą serię. Podopieczni Gerardo Seoane w ostatnich tygodniach wygrywali m.in. 5:2 z Borussią Dortmund i 2:1 z Borussią Moenchengladbach, dzięki czemu zajmują obecnie trzecie miejsce w ligowej tabeli.

Bayern Monachium - Bayer Leverkusen. Gdzie i o której godzinie obejrzeć?

Pierwszy pojedynek obu zespołów w tym sezonie stanął pod znakiem wyraźnej dominacji Bayernu Monachium. W połowie października ubiegłego roku Bawarczycy wygrali na wyjeździe aż 5:1. Na listę strzelców po dwa razy wpisywali się Robert Lewandowski i Serge Gnabry, a piąte trafienie dołożył Thomas Mueller. Dla gospodarczy wówczas trafił Patrik Schick.

Mecz 25. kolejki Bundesligi pomiędzy Bayernem Monachium i Bayerem Leverkusen rozpocznie się w sobotę 5 marca o godzinie 13:35. Spotkanie będzie można obejrzeć na platformie Viaplay.