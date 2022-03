Kolejne problemy Erlinga Haalanda. To już trwa ponad miesiąc i prędko się nie skończy

Portal transfermarkt.com wyliczył, że Erling Braut Haaland opuścił już 28 spotkań Borussii Dortmund z powodu urazów. Odkąd Norweg zdecydował się na transfer do Bundesligi, to złapał już osiem kontuzji. Haaland nie dograł meczu z Hoffenheim (3:2) i wypadł z gry przez kontuzję pachwiny. Od tego momentu napastnik opuścił sześć spotkań BVB we wszystkich rozgrywkach, w tym dwumecz w 1/16 finału Ligi Europy z Glasgow Rangers.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wyglądała ewakuacja Kędziory z Kijowa. Błyskawiczna reakcja

Media: Przerwa Haalanda potrwa nieco dłużej. Wróci do gry dopiero po marcowym zgrupowaniu

Niemiecki dziennik "Bild" informuje, że rehabilitacja Erlinga Brauta Haalanda potrwa nieco dłużej, niż się spodziewano. Reprezentant Norwegii wciąż ma problemy z pachwiną i nie wróci do gry w najbliższych dniach. Wiele wskazuje na to, że Haaland będzie gotowy do gry dopiero na początku kwietnia, czyli po marcowych zgrupowaniach reprezentacji. To by zatem oznaczało, że Haaland będzie dostępny na mecz z RB Lipsk, który zostanie rozegrany 2 kwietnia.

Erling Braut Haaland dochodzi do zdrowia w klinice w Monachium. Hiszpański dziennikarz Alfredo Martinez informował, że napastnik spotkał się we wtorek z Xavim Hernandezem i Jordim Cruyffem i rozmawiał na temat transferu do Barcelony. Xavi miał wtedy przedstawić Haalandowi cały projekt klubu. Od kilku miesięcy nazwisko Norwega regularnie wspominane jest w kontekście letniego transferu do jednej z europejskich potęg. ESPN poinformowało, że Real Madryt ma w najbliższych dniach rozpocząć negocjacje z BVB.

Erling Braut Haaland zdobył 23 bramki i zanotował sześć asyst w 20 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach. Norweg ma 16 goli w Bundeslidze i przegrywa w klasyfikacji strzelców zarówno z Robertem Lewandowskim (28), jak i Patrickiem Schickiem (20). Jego kontrakt z Borussią Dortmund jest ważny do końca czerwca 2024 roku, a od lata w jego umowie pojawi się klauzula wykupu w wysokości 45 milionów euro.