Bayern znalazł następcę Gnabry'ego? W tym sezonie błyszczy

Tylko do końca czerwca 2023 roku ważny jest kontrakt, którym Serge Gnabry jest obecnie związany z Bayernem Monachium. Póki co 26-latek nie podejmuje zbyt wielu starań w celu jego przedłużenia, dlatego też władze klubu niewykluczają scenariusza, w którym już latem tego roku dojdzie do jego sprzedaży.

Gnabry może odejść z Bayernu

Powodem, dla którego Bawarczycy rozważają taką możliwość, jest chęć uniknięcia potencjalnej straty swojego piłkarza na zasadzie wolnego transferu. Obecna wartość 26-latka wynosi 70 milionów euro, bowiem według mediów taką kwotę byłyby w stanie wyłożyć za niego Real Madryt, Liverpool czy Manchester United.

Scenariusz, w którym Gnabry odejdzie z klubu ze stolicy Bawarii, wcale nie jest niemożliwy, dlatego już teraz podejmowane są działania w celu zabezpieczenia pozycji skrzydłowego. Władze Bayernu nie chcą dopuścić do sytuacji, w której Julian Nagelsmann pozostanie bez wartościowego skrzydłowego, będącego w stanie zapewnić imponujące liczby.

Antony na celowniku Bayernu

Niemieckie media podały, że Bayern znalazł już potencjalnego następcę Gnabry'ego. Jest nim skrzydłowy Ajaksu Amsterdam Antony, z którego agentem kontaktowali się już ponoć przedstawiciele klubu z Bawarii. Brazylijczyk jest jednym z najbardziej wyróżniających się piłkarzy Eredivisie, czym przykuł uwagę wielu innych klubów.

Zainteresowanie skrzydłowym Ajaksu jest jednak obecnie traktowane jedynie jako opcja awaryjna, bowiem głównym celem Bayernu jest przedłużenie umowy Gnabry'ego. Jeżeli jednak nie udałoby się tego osiągnąć, Antony ma być zawodnikiem, w którego stronę Bawarczycy będą spoglądać w pierwszej kolejności.

W obecnym sezonie Antony błyszczy skutecznością. 22-latek jak dotąd rozegrał we wszystkich rozgrywkach 29 meczów, w których strzelił 11 goli i zanotował dziewięć asyst.