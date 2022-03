To już pewne?! Falk ujawnia przyszłość Lewandowskiego. "Podpisze kontrakt"

Robert Lewandowski rozgrywa kolejny fantastyczny sezon w barwach Bayernu Monachium. Polaka trudno wyobrazić sobie w barwach innego zespołu, niż ekipa z Bawarii. W ostatnich dniach jednak kibice znów mogą zadawać sobie pytanie, gdzie "Lewy" będzie grał za kilka miesięcy.

Lewandowski odejdzie z Bayernu Monachium? Christian Falk twierdzi, że zna przyszłość Polaka

Umowa Lewandowskiego z Bayernem obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Wciąż jednak nie ruszyły rozmowy na temat jej przedłużenia. Może to świadczyć, że działacze "Die Roten" zastanawiają się nad odmłodzeniem swojej linii ataku. Robert Lewandowski wciąż imponuje wytrzymałością, jednak ma już 33 lata i powoli wkracza w niebezpieczny dla piłkarza wiek. Bayern od miesięcy wymieniany jest także jako jeden z kandydatów do pozyskania młodej supergwiazdy, czyli Erlinga Haalanda.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin europejskie media informowały, że Robert Lewandowski faktycznie może zmienić klub. Fabrizio Romano podał, że Polak znów znalazł się w kręgu zainteresowań Manchesteru City. Mistrzowie Anglii zastanawiają się nad kupnem właśnie Lewandowskiego, Harry'ego Kane'a lub Erlinga Haalanda.

Paco Garcia Caridad w programie "El Chiringuito" stwierdził natomiast, że Robert Lewandowski i jego rodzina chcą się przenieść do Hiszpanii. 33-latek miałby niespodziewanie podpisać kontrakt z Atletico Madryt. Wcześniej przez lata piłkarz był łączony z Realem Madryt.

Zupełnie innego zdania jest natomiast Christian Falk. Blisko związany z Bayernem Monachium dziennikarz uważa, że Robert Lewandowski nigdzie nie zamierza się ruszać. W swoim podcaście "Bayern Insider" Falk stwierdził, że Polak wkrótce podpisze ze swoją aktualną drużyną nowy kontrakt. Co więcej, Niemcy chcą podobno zatrzymać Lewandowskiego, nawet jeśli na Allianz Arena miałby przenieść się Erling Haaland.

Robert Lewandowski w sezonie 2021/2022 rozegrał dla Bayernu Monachium jak dotąd 33 mecze we wszystkich rozgrywkach. W tym czasie zdobył już 39 bramek. Dołożył do tego także trzy asysty.

