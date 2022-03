Borussia Dortmund ukarała byłego kanclerza Niemiec za pracę dla Putina

"Biorąc pod uwagę rosyjską agresję na Ukrainę i związane z nią poważne naruszenia obowiązującego prawa międzynarodowego, niedopuszczalne jest, aby członek honorowy BVB zajmował stanowiska kierownicze w rosyjskich spółkach państwowych" - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Borussii Dortmund.

Gerhard Schroeder 1998-2005 pełnił funkcję kanclerza Niemiec. W grudniu 2005 roku otrzymał honorowe członkostwo niemieckiego związku piłki nożnej (DFB) za szczególny wkład w organizację mistrzostw świata, które w 2006 roku odbyły się w tym kraju. To, w przeciwieństwie do członkostwa w BVB, jeszcze posiada.

Zanim niemiecki klub odebrał byłemu kanclerzowi kraju honorowe członkostwo, dał mu szansę na zachowanie go. Borussia Dortmund apelowała do Schroedera, by ten zrzekł się funkcji szefa rady dyrektorów w rosyjskim koncernie naftowym Rosnieft.

BVB usunęła Schroedera z klubu

"Naszym zdaniem, w sytuacji, w której codziennie od bomb giną niewinni ludzie, Schroeder musi odejść ze stanowisk kierowniczych w rosyjskich spółkach państwowych. Mamy szczerą nadzieję, że dojdzie do takiego wniosku. W przeciwnym razie klub 'podejmie odpowiednią decyzję'. Oczywiście będzie też z nim rozmawiał prezes naszego klubu - Reinhard Rauball" - przekazał klub.

I dodał: "Przede wszystkim ważne jest, abyśmy podkreślili, że Borussia Dortmund uważa rosyjską agresję na Ukrainę za rażące naruszenie obowiązującego prawa międzynarodowego. Rodzina BVB głęboko potępia tę haniebną agresję. Podczas jego politycznej pracy jako kanclerza Republiki Federalnej Niemiec poznaliśmy Gerharda Schroedera jako odważnego, walecznego demokratę, który bronił swojego liberalnego światopoglądu nawet przed oporem. Lubimy wspominać takiego Gerharda Schroedera i mamy nadzieję, że ten Gerhard Schroeder ma nie tylko przeszłość, ale także przyszłość w BVB".

Schroeder od lat jest przyjacielem Putina. Miał kiedyś powiedzieć nawet, że był "bezbłędnym demokratą", którego oskarżano o "rzekome rosyjskie zagrożenie". Schroeder jest szefem rady nadzorczej rosyjskiego koncernu naftowego Rosnieft, zajmuje też ważne stanowisko w firmie Nord Stream, a od czerwca tego roku ma też być w firmie Gazprom.