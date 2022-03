Niemiecki komentator poruszony zachowaniem Lewandowskiego. "To boli"

Atak rosyjskich wojsk na Ukrainę zmienił świat futbolu. FIFA i UEFA podjęły decyzję o wykluczeniu rosyjskich drużyn z międzynarodowych rozgrywek. Ogromny wpływ na decyzje międzynarodowych federacji miało zachowanie gwiazd światowego futbolu, które w tym trudnym czasie nie zapomniały o Ukraińcach i dramacie, jaki ich spotkał.

Jednym z tych, którzy w piękny sposób okazali wsparcie Ukrainie, był Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu Monachium w sobotnim meczu z Eintrachtem Frankfurt, który jego drużyna wygrała 1:0, wystąpił ze specjalną opaską na ręce. Miała ona barwy ukraińskiej flagi. Oprócz tego Polak w pomeczowym wywiadzie powiedział, co myśli o rosyjskiej agresji na Ukrainę.

- Dziś rano zdecydowałem, że założę ukraińską opaskę. To jest nie do zaakceptowania. Musimy wspierać całą Ukrainę. Jestem przeciwko wojnie i nie sądziłem, że do niej dojdzie. To boli - wyznał w wywiadzie dla Sky.

Robert Lewandowski swoim zachowaniem zaimponował milionom kibiców w Niemczech, Polsce, Ukrainie i na całym świecie. Niezwykle poruszony postawą gracza Bayernu Monachium jest legendarny niemiecki komentator Marcel Reif. W swoim podcaście "Reif ist live" wyznał, że był bliski łez.

- Gdy Robert Lewandowski, który na co dzień jest małomównym gościem i trzeba go ciągnąć za język, żeby powiedział trzy zdania do kamery - wyraził swoje zdanie, to prawie poruszyło mnie to do łez. Utożsamiam się z jego słowami - powiedział.

Robert Lewandowski w obecnym sezonie znów zachwyca skutecznością i znajduje się w ścisłej czołówce najlepszych strzelców Europy. Polak zdobył już 39 bramek w 33 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował także trzy asysty.

