Sensacyjny zwrot w transferze Roberta Lewandowskiego? O tym kierunku nikt nigdy nie mówił

Robert Lewandowski nie przedłużył jeszcze kontraktu z Bayernem Monachium. Niemieckie media informują, że władze klubu podejmą próbę negocjacji wiosną bieżącego roku, jednak na drodze porozumienia może stanąć kilka kwestii. W tym długość umowy oraz zarobki.

Atletico Madryt chce pozyskać Roberta Lewandowskiego

Zagraniczne media co chwilę zatem spekulują o możliwym odejściu Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium. Dziennikarze pisali już o jego możliwym transferze do Realu Madryt, Chelsea, PSG.

Teraz pojawił się nowy możliwy kierunek transferu Lewandowskiego. Dziennikarz Paco García Caridad w programie "El Chiringuito" poinformował, że Polak może trafić do Atletico Madryt. Według jego informacji, Lewandowski wraz z rodziną chcą wyjechać do Hiszpanii. Negocjacje nie zostały jeszcze rozpoczęte, ale być może wkrótce do nich dojdzie.

- W obozie Lewandowskiego wierzy się, że osiągnął wszystko, co było do osiągnięcia w Bayernie. Wygrał dosłownie wszystko, co było do wygrania w niemieckim klubie. Jego kontrakt wygasa latem 2023 roku, a weteran wierzy, że zostało mu jeszcze jedno wielkie wyzwanie. Aktualny mistrz Hiszpanii - Atletico Madryt może to wykorzystać - informuje Paco García Caridad.

Obecnie w ataku Atletico Madryt są: Antoine Griezmann, Luis Suarez, Joao Felix, Yannick Carrasco i Matheus Cunha. W La Lidze najskuteczniejszy w drużynie z Madrytu jest jednak pomocnik Angel Correa, który zdobył jedenaście goli. Atletico ma tylko matematyczne szansę na obronę mistrzowskiego tytułu, bo zajmuje dopiero piąte miejsce i traci aż piętnaście punktów do prowadzącego Realu Madryt. W Lidze Mistrzów drużyna prowadzona przez Diego Simeone w pierwszym meczu 1/8 finału zremisowała u siebie z Manchesterem United 1:1.

W tym sezonie Polak znów zachwyca swoją postawą na boisku i jest w ścisłej czołówce strzelców w Europie. Lewandowski zdobył już 39 bramek w 33 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Miał też trzy asysty. 28 razy trafił w Bundeslidze i ma spore szanse na poprawienie swojego rekordu bramek ligowych, który pobił w zeszłym sezonie. Polak oczywiście prowadzi wśród najskuteczniejszych w Bundeslidze. Jest też drugi w tej klasyfikacji w Lidze Mistrzów, a przegrywa tylko o dwa trafienia z Sebastienem Hallerem (Ajax Amsterdam).

Bayern Monachium prowadzi w Bundeslidze z przewagą ośmiu punktów nad Borussią Dortmund. W 1/8 finału Ligi Mistrzów gra z RB Salzburg. W pierwszym meczu padł remis 1:1. Rewanż rozegrany zostanie 8 marca.