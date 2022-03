Niemcy reagują na wykluczenie Rosji. Mają duży żal. "Musieli ich wyręczyć"

Po kilkudziesięciu godzinach naporu z wielu stron FIFA i UEFA podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu do odwołania wszystkich rosyjskich drużyn piłkarskich. Zakaz udziału dotyczy wszystkich rozgrywek organizowanych przez obie organizacje. Oznacza to, że reprezentacja Rosji nie zagra na tegorocznych mistrzostwach świata, a rosyjskie kluby zostały wykluczone z europejskich pucharów.

W rozgrywkach europejskich jedynym przedstawicielem Rosji jest Spartak Moskwa. W 1/8 finału miał on się zmierzyć z RB Lipsk. Do tego meczu oczywiście nie dojdzie, a Lipsk awansuje do ćwierćfinału bez gry. Niemieckim mediom daleko jest jednak do euforii. Mało tego – niektórzy dziennikarze krytykują Lipsk za to, że ten nie odmówił gry ze Spartakiem, tylko został wyręczony przez decyzję UEFA.

"Mecze przeciwko Spartakowi Moskwa odwołane: UEFA odkupuje RB Lipsk i siebie" – tak brzmi tytuł tekstu w serwisie sportbuzzer.de. "Bojkot czy nie - to pytanie zadawali sobie fani RB Lipsk, odkąd losowanie 1/16 finału Ligi Europy wyłoniło Spartaka Moskwa jako nadchodzącego przeciwnika klubu Bundesligi" – czytamy. Autor tekstu pisze, że z klubu zdjęto ciężar tej decyzji, bo UEFA wykluczyła rosyjskie kluby z rywalizacji. Natomiast RB Lipsk nie zajął konkretnego stanowiska i za wszelką cenę próbował pozostawać neutralny.

"Klub Bundesligi komunikował się ostrożnie od losowania. Informacja o biletach na pierwszy mecz ze Spartakiem została już opublikowana i została wyrażona wola rozstrzygnięcia pojedynku na gruncie sportowym. Ale nie było euforycznej prezentacji przeciwnika, nie było oczekiwania w mediach społecznościowych, ani natychmiastowego ogłoszenia bojkotu. Dla wielu fanów piłki nożnej na Twitterze, Facebooku i innych było to niezrozumiałe. Między innymi zarzucali ludziom Lipska brak kręgosłupa, brak postawy i solidarności w obliczu wojny łamiącej prawo międzynarodowe oraz brak empatii" – napisano. Dodano również, że decyzję o wykluczeniu Spartaka władze Lipska przyjęły chłodno. "Nawet jeśli wierzymy, że sport zasadniczo jednoczy, rozumiemy i popieramy tę decyzję i mamy nadzieję, że wkrótce zostanie znalezione pokojowe rozwiązanie konfliktu" – poinformował klub.

Skąd taka postawa Lipska? Chodzi oczywiście o pieniądze. Gdyby klub zdecydował się na bojkot, a UEFA nie ukarałaby rosyjskich zespołów, to Lipsk zostałby ukarany walkowerem. Oczywiście, to oznacza brak wpływów z dnia meczowego, ale problem jest jeszcze większy. W takim przypadku UEFA miałaby prawo nie wypłacić klubowi pieniędzy, które ten podniósł z boiska w 1/16 finału Ligi Europy. Dodatkowo, według przepisów, o odszkodowanie mógłby wystąpić również Spartak. I jeszcze, jakby tego było mało, Lipsk mógłby zostać ukarany wykluczeniem z następnej edycji rozgrywek.

"To, że Rosja właśnie najechała na niewinny kraj, nie oznacza, że możemy narazić nasz model biznesowy na szwank"

Jeszcze ostrzej postawę Lipska skrytykował Stefan Hermanns z "Der Tagesspiegel". Jego tekst powstał jeszcze przed decyzją UEFA. Dziennikarz wymienił działania, które podjęły niektóre związki piłkarskie różnych krajów, które w jego ocenie zachowały się odpowiednio odmawiając gry z Rosjanami.

"Niestety, jest też drużyna niemieckiej Bundesligi, RB Lipsk, która w kolejnej rundzie Ligi Europy miała zmierzyć się ze Spartakiem Moskwa. Lipsk nie są zainteresowany solidarnością międzynarodową. I chyba nie jest całkowicie błędne przypomnienie historii powstania tego „stowarzyszenia" w tym kontekście. RB Lipsk został stworzony tylko w jednym celu: aby zwiększyć sukces ekonomiczny jego fundatora. Przepraszam, ale to, że Rosja właśnie najechała na niewinny kraj, nie oznacza, że możemy narazić nasz model biznesowy na szwank" – ironizuje autor tekstu.

Przytacza on również słowa Floriana Scholza, dyrektora handlowego klubu. Powiedział on: "Mamy nadzieję i ufamy w jak najszybsze pokojowe rozwiązanie konfliktu. Niezależnie od tego chcemy wygrać ze Spartakiem. Jesteśmy jedynym klubem Bundesligi, który wciąż jest reprezentowany w trzech rozgrywkach i chcemy zajść jak najdalej we wszystkich z nich, ponieważ naszym celem jako klubu, który jest wciąż młody, jest znalezienie się w pierwszej dwudziestce w Europie w dłuższej perspektywie". Hermanns komentuje to krótko: "W Lipsku prawdopodobnie tak to nazywają: empatia".

Dostało się również trenerowi Lipska. Domenico Tedesco powiedział, że „historia pokazuje, że bojkot zawsze trafia w niewłaściwe osoby: przede wszystkim w sportowców i kibiców". "Dla przypomnienia: niewłaściwi ludzie, którzy są teraz trafiani, to ludzie na Ukrainie, którzy próbują uciec ze swojego kraju lub szukają ochrony przed atakami rakietowymi w piwnicach i metrze" – odpowiada dziennikarz.

"W obecnej sytuacji nie można być apolitycznym. Jeśli chodzi o dobro czy zło, o neutralności nie może być mowy" – podsumował Hermanns.

