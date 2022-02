Robert Lewandowski skomentował transfer do PSG

Robert Lewandowski nie przedłużył jeszcze kontraktu z Bayernem Monachium. Niemieckie media informują, że władze klubu podejmą próbę negocjacji wiosną br. jednak na drodze porozumienia może stanąć kilka kwestii. W tym długość umowy oraz zarobki. Nic nie wskazuje na to, aby 33-latek miał opuścić Bawarczyków, choć zagraniczne media doszukują się sensacji w kończącej się umowie najlepszego napastnika na świecie.

Robert Lewandowski o Lidze Mistrzów, transferze i swojej przyszłości w Bayernie

- Chcę grać jeszcze wiele lat, co najmniej pięć! Jeśli w ciągu najbliższych dwóch zacznę podupadać na zdrowiu, wtedy zacznę myśleć o emeryturze. Ale to jeszcze nie teraz - powiedział Lewandowski.

Ostatnio Robert Lewandowski udzielił wywiadu stacji Telefoot, w którym odniósł się do spekulacji transferowych. Nie powiedział jednak niczego konkretnego. Jedynie to, że wciąż ma aktualny kontrakt z Bayernem. Wybrał więc drogę najbezpieczniejszą - taktowną i wyważoną, bez wywierania presji.

Lewandowski dobrze czuje się w Bayernie. Zdobył z nim niemal wszystko, co mógł. Ma pewną pozycję w składzie, zna się z zawodnikami, co ułatwi grę. Według najnowszych doniesień Polak jest nastawiony na przedłużenie umowy z Bawarczykami, niżeli odejście do innego klubu. - Wygranie dziesiątego tytułu mistrzowskiego w 10 lat to coś historycznego. W przyszłości ludzie będą mówić: "Wow. Co to był za zespół? Kto w nim grał?". Mamy szansę zostać pierwszą drużyną, która dokona tego w lidze niemieckiej - powiedział Lewandowski o najbliższych planach Bayernu Monachium.

Indywidualnie Lewandowski rozgrywa kolejny, bardzo dobry sezon. Napastnik strzelił do tej pory 28 goli w 24 meczach Bundesligi. Łącznie zdobył aż 39 bramek w 33 meczach. Między innymi dzięki jego grze Bayern jest aktualnie liderem tabeli i ma kilka punktów przewagi nad Borussią Dortmund.

Francuscy dziennikarze wrócili też do ostatniej gali Złotej Piłki, gdzie Lewandowski minął się o włos z główną nagrodą. Otrzymał za to inny tytuł: najlepszego napastnika świata. - To, że zestawiono mnie razem z Lionelem Messim pokazuje, jak dobry miałem sezon. Gdy kończysz na drugim miejscu za Messim, możesz siebie nazwać zwycięzcą - skomentował Lewandowski.

Robert Lewandowski zebrał słabe noty za ostatni mecz Bayernu z FC Koeln (1:0), ale zasłynął pod innym względem. Kapitan reprezentacji Polski wraz z innymi kadrowiczami otwarcie sprzeciwili się agresji Rosji na Ukrainie. W ramach sprzeciwu Polska poinformowała, że nie zagra w meczach mistrzostw świata, jeżeli drużyna Federacji Rosyjskiej będzie w nich występowała. Prezes PZPN, Cezary Kuleza wysłał również pismo do władz innych związków piłkarskich, aby stanęły razem z Polską w walce o lepszy piłkarski świat.

Ukraińcy reagują na gest Lewandowskiego. Wymowny wpis Szachtara. I to po polsku

Klubowo Lewandowski walczy o Ligę Mistrzów. Bawarczycy sięgnęli ostatnio po tytuł w 2020 rok. Rok później odpadli w ćwierćfinale po remisie z Paris Saint-Germain 3:3. Paryżanie awansowali dzięki bramkom zdobytym na wyjeździe. W tym roku taka sytuacja nie będzie miała miejsca, bo UEFA usunęła tę zasadę z europejskich pucharów. - Jesteśmy faworytami to wygrania LM. Jeżeli utrzymamy formę, mamy dużą szansę na sukces - powiedział Lewandowski.

Bayern Monachium w 1/8 finału Ligi Mistrzów gra z RB Salzburg. W pierwszym meczu padł remis 1:1. Rewanż rozegrany zostanie 8 marca.