Świetne wiadomości dla Bayernu. Kluczowy piłkarz wraca do gry

Bayern Monachium miał spore problemy kadrowe na początku 2022 roku z powodu koronawirusa. Z powodu pozytywnych wyników testów nie zagrali m.in. Manuel Neuer, Dayot Upamecano czy Lucas Hernandez. Wówczas Bayern przegrał 1:2 z Borussią Moenchengladbach, a jedyną bramkę dla mistrzów Niemiec zdobył Robert Lewandowski. Po meczu z Greuther Fuerth (4:1) pozytywny wynik testu otrzymał Thomas Mueller i nie wystąpił w spotkaniu przeciwko Eintrachtowi Frankfurt (1:0).

REKLAMA

Zobacz wideo Jakim trenerem jest Julian Nagelsmann? "U niego każdy piłkarz musi być elastyczny"

Thomas Mueller wraca do gry. Niemiec nie jest już zakażony koronawirusem

Niemiecki dziennik "Bild" informuje, że Thomas Mueller uzyskał negatywny wynik testu PCR na koronawirusa i wrócił do treningów. Pomocnik odbył 45-minutowy trening pod okiem trenera przygotowania fizycznego i prezentował się bardzo dobrze. Niemiec nie miał zamiaru robić sobie przerwy od izolacji i chce jak najszybciej wrócić do gry. Wiele wskazuje na to, że Mueller wystąpi w meczu z Bayerem Leverkusen, który odbędzie się w sobotę 5 marca o godzinie 15:30.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Tym samym pomocnik reprezentacji Niemiec ma za sobą drugą izolację z powodu zakażenia koronawirusem. Mueller był już zakażony w lutym zeszłego roku, przez co nie mógł zagrać w finale Klubowych Mistrzostw Świata przeciwko Tigres (1:0) i musiał wrócić specjalnym samolotem do Monachium. Thomas Mueller wtedy opuścił jeszcze mecze z Arminią Bielefeld (3:3), Eintrachtem Frankfurt (1:2) oraz Lazio (4:1).

Thomas Mueller został wybrany najlepszym piłkarzem stycznia w lidze niemieckiej i uzyskał więcej głosów od Roberta Lewandowskiego czy Erlinga Brauta Haalanda. Pomocnik zdobył dziesięć bramek i zanotował 22 asysty w 33 meczach Bayernu Monachium we wszystkich rozgrywkach.