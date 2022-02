Lewandowski wcale nie najważniejszy w Bayernie. "Szczęście niemieckiego futbolu"

Obaj piłkarze tworzą trzon Bayernu Monachium. Manuel Neuer to kapitan, który wielokrotnie ratował zespół swoimi interwencjami. W drużynie z Bawarii gra od ponad dekady i zdobył z nią wszystko, co tylko mógł. Robert Lewandowski za to od kilku lat zapewnia Bayernowi przewagę bramkową. Polak bije rekord za rekordem w Niemczech i nic nie wskazuje na to, aby coś miało go powstrzymać przed przełamaniem kolejnych barier.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Zarówno Neuer, jak i Lewandowski są jednymi z najlepiej opłacanych piłkarzy w klubie (trio uzupełnia Thomas Mueller). Obu piłkarzom w czerwcu 2023 roku wygasają kontrakty. Władze Bayernu będą więc niedługo podchodziły do negocjacji ws. nowych umów. Co by się wydarzyło, gdyby któryś z nich nie zdecydował się na ich przedłużenie?

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Były trener Bayernu Monachium, który z zespołem zdobył mistrzostwo Niemiec dwa razy z rzędu (sezony 2004/05, 2005/06) od zawsze był pod wrażeniem niemieckiego bramkarza. Uznał też, że w porównaniu z Robertem Lewandowskim, to on jest ważniejszą postacią. - Dla Bayernu większym problemem byłoby odejście Manuela Neuera - usłyszeli dziennikarze "Kickera".

Łukasz Masłowski wraca do pracy w ekstraklasie. Szczegóły ustalone

Felix Magath porównał Neuera nie tylko do Lewandowskiego, ale także do innych bramkarzy pochodzących z Niemiec. - Manuel Neuer to trzon Bayernu i reprezentacji Niemiec. Marc-Andre ter Stegen może i jest bardzo dobry, ale nie ma charyzmy Neuera. Manuel to łut szczęścia dla niemieckiego futbolu - powiedział.

Robert Lewandowski gorszy od Manuela Neuera? Bramkarz chwalony przez byłego trenera Bayernu

Neuera chwalił jeszcze zanim ten dołączył do Bayernu Monachium. - Gdy przyszedł do Bayernu w 2011 roku, powiedziałem: Teraz będą mistrzami przez kolejnych dziesięć lat - podkreślił Magath. Gdy Neuer przeprowadzał się do Bawarii, szkoleniowiec prowadził Schalke 04.

Gracze FIFA 22 chcą powrotu spadków. Zmiana na lepsze okazała się uprzykrzeniem życia

Felix Magath aż tak bardzo z prawdą się nie minął. Odkąd Neuer zasilił skład Bayernu Monachium, ten zdobył mistrzostwo kraju dziewięć razy z rzędu, nieprzerwanie od sezonu 2012/13. Rok przed pierwszym mistrzostwem Neuera w karierze, Bundesligę wygrała Borussia Dortmund (2011/12). Magath natomiast oprócz dwóch mistrzostw z Bayernem, zdobył też jedno z VfL Wolfsburg (2008/09) oraz dwukrotnie sięgnął po Puchar Niemiec i Puchar Ligi Niemieckiej (dzisiejszy odpowiednik Superpucharu Niemiec).