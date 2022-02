Julian Nagelsmann nie zgadza się z Robertem Lewandowskim

Bayern Monachium po raz kolejny w ostatnich dniach nie zachwycił dyspozycją. Bawarczycy jednak wygrali przed własną publicznością 4:1 z Greuther Fuerth, czyli ostatnią drużyną ligowej tabeli. Sygnał do ataku tuż po przerwie dał Robert Lewandowski, który ostatecznie zakończył to spotkanie z dwoma golami na koncie. Umocnił się tym samym wśród najskuteczniejszych w Bundeslidze.

- W pierwszej połowie zabrakło reakcji, mowy ciała i takiego wkurzenia. Nie można cały czas być na jednym poziomie w takim spokoju. Czasami tych impulsów brakuje i gdzieś pod koniec pierwszej połowy trzeba było ten impuls wrzucić. Zdecydowanie w drugiej połowie wyszliśmy z innym nastawieniem, od razu strzeliliśmy bramkę. Musimy szybciej grać, szukać wrzutek, zagrań i passów. Trzeba być bardziej elastycznym, też czytać grę, a także to, jak przeciwnik gra i na co pozwala – tak w rozmowie z Viaplay pierwszą połowę podsumował Robert Lewandowski.

Jak się okazało, z taką oceną nie zgadzał się trener Bawarczyków, Julian Nagelsmann. Szkoleniowiec Bayernu stwierdził, że problemy jego zespołu w pierwszej połowie nie wynikały z mentalności, ale z kwestii taktycznych.

- Porównując pierwszą i drugą połowę, to poczyniliśmy trochę zmian i zaadoptowaliśmy się do warunków. Przedyskutowaliśmy kilka kwestii taktycznych, ale nie mam tu na myśli emocjonalnych dyskusji. W pierwszej połowie nie mieliśmy problemu z emocjami, ale z tym, by przyspieszyć grę w odpowiednim momencie. Straciliśmy dużo piłek na połowie przeciwnika, który bronił się głęboko ośmioma zawodnikami i potem nadziewaliśmy się na kontry – powiedział trener w wywiadzie dla Viaplay.

- W drugiej połowie z każdą minutą było coraz lepiej. Było w nas wiele złości. Adresowaliśmy wiele piłek ze skrzydeł w pole karne. W mojej opinii pierwsze 20 minut drugiej części było doskonałe. Na koniec mamy trzy punkty, które są dla nas bardzo ważne, ponieważ ostatnie dwa mecze nie zakończyły się tak szczęśliwie — zakończył Nagelsmann.

Bayern Monachium umocnił się na prowadzeniu w tabeli Bundesligi. Ma dziewięć punktów przewagi nad Borussią Dortmund, ale jeden mecz rozegrany więcej. Kolejny mecz zespół Juliana Nagelsmanna rozegra w sobotę, gdy zmierzy się na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt.