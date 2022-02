Lewandowski ruszył i zaczął wrzeszczeć. Z tej strony go nie znaliśmy. Teraz tłumaczy

Dwa poprzednie mecze Bayernu Monachium sprawiły, że na zawodników spadła fala krytyki. Po sensacyjnej porażce 2:4 z VfL Bochum w poprzedniej ligowej kolejce, w środku tygodnia mistrzowie Niemiec w ostatnich minutach uratowali remis 1:1 z Salzburgiem w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Bayern Monachium po raz kolejny w ostatnich dniach nie zachwycił dyspozycją. Bawarczycy jednak wygrali przed własną publicznością 4:1 z Greuther Fuerth, czyli ostatnią drużyną ligowej tabeli. Sygnał do ataku tuż po przerwie dał Robert Lewandowski, który ostatecznie zakończył to spotkanie z dwoma golami na koncie. Umocnił się tym samym wśród najskuteczniejszych w Bundeslidze.

Lewandowski zrobił to, co do niego należało, ale oprócz dwóch goli zarobił również żółtą kartkę. Do tej pory Polak nie pokazywał się kibicom z tej strony. Po faulu na Branimirze Hrgocie kapitan polskiej kadry nie wytrzymał i nawrzeszczał na leżącego na murawie rywala, za co otrzymał drugą w tym sezonie żółtą kartkę. Lewandowski uznał, że piłkarz gości próbuje mu się zrewanżować.

Lewandowski był mocno sfrustrowany. Bayern znowu prezentował się kiepsko, tym razem z czerwoną latarnią ligi. Na dodatek mistrzowie Niemiec sensacyjnie przegrywali do przerwy. W niemieckich mediach pojawiają się nawet informacje, że Lewandowski ma być niezadowolony ze stylu, w jakim gra drużyna Juliana Nagelsmanna.

- W pierwszej połowie zabrakło reakcji, mowy ciała i takiego wkurzenia. Nie można cały czas być na jednym poziomie w takim spokoju. Czasami tych impulsów brakuje i gdzieś pod koniec pierwszej połowy trzeba było ten impuls wrzucić – powiedział po meczu Lewandowski w rozmowie z Viaplay. Z kolei niemiecki Sueddeutsche Zeitung napisał, że Lewandowski słusznie się wkurzył.

Lewandowski w spotkaniu z Fuerth zdobył swojego 27. i 28. gola w tym sezonie Bundesligi. Dzięki temu Bayern Monachium umocnił się na prowadzeniu w tabeli. Ma dziewięć punktów przewagi nad Borussią Dortmund, ale jeden mecz rozegrany więcej. Kolejny mecz zespół Juliana Nagelsmanna rozegra w sobotę, gdy zmierzy się na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt.