Lewandowski chce się zemścić. To przez nich nie pobił jednego z rekordów Muellera

Bayern Monachium po raz pierwszy w tym sezonie zanotował serię dwóch meczów bez zwycięstwa. Drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna przegrała 2:4 z Vfl Bochum w poprzedniej kolejce Bundesligi, a w środku tygodnia zremisowała 1:1 z Red Bullem Salzburg w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Mistrzowie Niemiec mają okazję wrócić na zwycięską ścieżkę, ponieważ ich najbliższym rywalem będzie Greuther Fuerth.

Robert Lewandowski szuka okazji do zemsty na beniaminku. To on przerwał jego znakomitą serię

24 września 2021 roku, szósta kolejka Bundesligi - to właśnie wtedy odbyło się spotkanie Greuther Fuerth z Bayernem Monachium. Mistrzowie Niemiec bez problemu wygrali 3:1, natomiast wówczas bramki nie zdobył Robert Lewandowski. To oznaczało, że kapitan reprezentacji Polski nie wyrównał rekordu Gerda Muellera, który strzelił co najmniej jednego gola w 16 kolejnych meczach ligi niemieckiej z rzędu. Licznik polskiego napastnika zatrzymał się na 15 takich spotkaniach.

Po pierwszej połowie tego meczu Robert Lewandowski miał zaledwie 16 kontaktów z piłką - więcej kontaktów od napastnika Bayernu Monachium miał nawet Manuel Neuer. "Zdobywca nagrody Złotego Buta w wielu akcjach wydawał się być zbyt swobodny i z jego strony nie groziło piłkarzom beniaminka niebezpieczeństwo" - pisały niemieckie media po zakończeniu spotkania. Warto zauważyć, że przed tamtym spotkaniem ostatni mecz bez gola Polaka w Bundeslidze odbył się 5 lutego 2021 roku przeciwko Hercie Berlin.

Spotkanie Bayernu Monachium z Greuther Fuerth rozpocznie się w niedzielę 20 lutego o godzinie 15:30. Transmisja z tego meczu będzie dostępna wyłącznie do obejrzenia w serwisie Viaplay. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.