Czołowe kluby Europy chcą gwiazdę Bayernu. To może być potężny cios

Bayern Monachium w ostatnich miesiącach skupia się na przedłużaniu kontraktów z najważniejszymi zawodnikami. Nowe umowy z Bawarczykami podpisali m.in. Joshua Kimmich (do czerwca 2025), Leon Goretzka (do czerwca 2026) czy Kingsley Coman (do czerwca 2027). Na liście Bayernu pozostaje m.in Robert Lewandowski, który ma ważny kontrakt z monachijczykami tylko do końca czerwca przyszłego roku. To oznacza, że napastnik w styczniu przyszłego roku może już się dogadać z nowym pracodawcą.

Media: Serge Gnabry może odejść z Bayernu Monachium. Interesują się nim cztery kluby

Niemiecki dziennik "Kicker" informuje, że Serge Gnabry może nie przedłużyć wygasającego kontraktu z Bayernem Monachium. Obecna umowa jest ważna tylko do końca czerwca 2023 roku, co oznacza, że najbliższe okno transferowe będzie ostatnim momentem, na którym Bayern może zarobić pokaźną kwotę za Gnabry'ego. Dodatkowo skrzydłowemu nie pasuje rola w zespole - otrzymuje zadania w grze defensywnej, przez które nie może w pełni się pokazać w akcjach ofensywnych.

Niemcy informują, że sytuację byłego piłkarza Arsenalu obserwują kluby z Anglii oraz Hiszpanii. W tym gronie znajduje się Manchester United, Liverpool, FC Barcelona oraz Real Madryt. Jeśli Bayern wyrazi zgodę na odejście Gnabry'ego, to wspomniane drużyny wyślą ofertę do mistrzów Niemiec. Obecnie Gnabry zarabia osiem milionów euro rocznie i chciał przynajmniej podwojenia obecnej pensji. W Bayernie Kingsley Coman oraz Leroy Sane zarabiają aż 17 milionów euro za sezon.

Serge Gnabry jest piłkarzem Bayernu Monachium od lipca 2017 roku, kiedy to przeniósł się z Werderu Brema za osiem milionów euro. Niemiec zagrał w 30 oficjalnych meczach Bayernu w tym sezonie, w których zdobył 12 bramek oraz zanotował osiem asyst.