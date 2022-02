Bayern wściekły na legendę klubu. "Wie zbyt wiele o sytuacji wewnętrznej"

Ostatni tydzień był dla mistrzów Niemiec mocno nieudany. Po kompletnie niespodziewanej porażce 2:4 w Bundeslidze z VfL Bochum, w ostatnią środę podopieczni Juliana Nagelsmanna przez bardzo długi czas męczyli się z RB Salzburg w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Gola na wagę remisu dopiero w 90. minucie strzelił Kingsley Coman.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Bayern chce sprowadzić arcymocnego rywala dla Lewandowskiego. Lider strzelców

Matthaus ostro skrytykował piłkarzy Bayernu

Jednym z tych, którzy publicznie skrytykował grę Bayernu Monachium jest legendarny zawodnik Bawarczyków Lothar Matthaeus. W rozmowie ze stacją DAZN, posiadaczem praw telewizyjnych do transmisji meczów w Niemczech przyznał on, że linia defensywna monachijskiego zespołu jest ostatnio "bardzo słaba".

- Ostatnio z uwagą śledzę grę Dayota Upamecano, co uważam za dość przerażające. Za każdym razem, gdy trzeba podjąć jakąś inteligentną decyzję, czuję, że on nie wie, co zrobić z piłką. Jego kolega z obrony Lucas Hernandez nie jest lepszy. Spodziewałem się, że będzie stabilniejszy. Ten pierwszy gra tak, jakby spadł z Marsa - skrytykował legendarny Niemiec.

Bayern niezadowolony ze słów Matthausa

Na słowa Matthaeusa zareagował Hasan Salihamidzić, któremu nie spodobało się takie postawienie sprawy. - Jest dla mnie jasne, że Matthaeus musi coś powiedzieć, ponieważ jest ekspertem. Wiem, że nie gramy bez błędów, mylimy się, ale gra Bayernu opiera się na 11 piłkarzach, a nie kilku z nich. Nie obchodzi mnie, co mówi "ekspert". Stoimy za naszymi piłkarzami i całkowicie im ufamy - odpowiedział.

Komentarze strony Matthaeusa doprowadziły do tego, że całe środowisko Bayernu Monachium jest wręcz zdumione jego postawą. O reakcje włodarzy bawarskiego klubu poinformował profil Bayern & Germany na Twitterze, który powołał się na niemiecki "Bild".

Cios dla Bayernu. Niemiecki talent odchodzi. Woli grać u konkurenta z Bundesligi

Zgodnie z tymi informacjami, Bayern jest "zirytowany Matthaeusem", natomiast wystosowana przez niego krytyka jest określana jako "cierń" wbity w klub. Ponadto były znakomity piłkarz rzekomo "ma wiedzieć zbyt wiele wewnętrznych faktów dotyczących Bayernu, niż sam klub by chciał".