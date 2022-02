Niemcy pod wrażeniem gry polskiego obrońcy. "Najcichszy profesjonalista"

Adam Dźwigała, były zawodnik m.in. Jagiellonii Białystok i Górnika Zabrze, został bohaterem artykułu dziennika "Bild". Niemieccy dziennikarze zwrócili uwagę na bardzo ważną rolę, jaką 26-letni defensor odgrywa w drużynie FC St. Pauli, która po 22. kolejkach przewodzi tabeli 2. Bundesligi. Choć Dźwigała jest zwykle rezerwowym, cieszy się wielkim zaufaniem trenera Timo Schulza. "Joker" - pisze o Polaku Bild.

Niemcy pod wrażeniem wszechstronności Adama Dźwigały. "Joker"

Adam Dźwigała w tym sezonie zanotował 12 spotkań w barwach drużyny z Hamburga. 11 razy pojawiał się na murawie z ławki rezerwowych. Jeden raz wystąpił w wyjściowym składzie. Niemcy zwracają uwagę na wszechstronność polskiego zawodnika, który może grać praktycznie na każdej pozycji w defensywie.

- Jedenaście wejść z ławki i jeden mecz w pierwszym składzie - to ligowy bilans Adama Dźwigały. Defensor rozegrał 207 minut w tym sezonie. Jest jednym z najcichszych profesjonalistów w FC St. Pauli, ale jest zawsze, kiedy gdzieś jest pożar i brakuje ludzi. - możemy przeczytać na stronie "Bilda". Nie zabrakło także wypowiedzi samego piłkarza, który zadowolony jest ze swojego wkładu w wyniki drużyny, choć przyznaje, że chciałby występować w większym wymiarze czasowym.

- Kiedy przeprowadziłem się tutaj rok temu, zostałem środkowym obrońcą. Ale grałem już wcześniej w pomocy i na prawej obronie. Na każdej pozycji czuję się dobrze, ale tak naprawdę wolę być ustawiony w środku obrony - powiedział w rozmowie z gazetą.

- Każdy chce grać więcej. Ja też. Najważniejszy jest jednak zespół, który ogólnie radzi sobie dobrze. Ale w każdej chwili jestem gotowy. Moim zadaniem jest być zawsze w dobrej formie - dodał Dźwigała.

Adam Dźwigała jest wychowankiem KS Wesoła Warszawa. Polscy kibice doskonale znają go z występów w klubach Ekstraklasy. Reprezentował on m.in. Jagiellonii Białystok, Lechii Gdańsk, Górnika Zabrze i Wisły Płock. Do FC St. Pauli dołączył w grudniu 2020 roku po niezbyt udanej przygodzie w Desportivo Aves z Portugalii.

